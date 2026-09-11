Actualizan alerta de tormentas: estos son los departamentos afectados este viernes

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una actualización de su alerta por tormentas durante la mañana de este viernes, debido a la persistencia de núcleos de tormenta sobre parte del territorio nacional.

De acuerdo con el aviso meteorológico, emitido a las 07:24, las condiciones continúan favoreciendo la ocurrencia de lluvias con tormentas eléctricas de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de ráfagas de viento moderadas a fuertes y una alta probabilidad de caída de granizos.

Según la DMH, las celdas de tormenta permanecen activas dentro del área de cobertura y podrían generar fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante la mañana de este viernes.

¿Qué departamentos están bajo alerta?

La actualización del aviso afecta a sectores del sur de la Región Oriental. Los departamentos incluidos en la alerta son: