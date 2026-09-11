Clima
11 de septiembre de 2026 a la - 08:03

Actualizan alerta de tormentas: estos son los departamentos afectados este viernes

Se aguardan tormentas en varias zonas del país para el transcurso de esta tarde.
Se aguardan tormentas en varias zonas del país para el transcurso de esta tarde.

Meteorología actualizó en la mañana de este viernes su aviso especial por tormentas, advirtiendo que continúan desarrollándose celdas de tormenta sobre el sur de la Región Oriental.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una actualización de su alerta por tormentas durante la mañana de este viernes, debido a la persistencia de núcleos de tormenta sobre parte del territorio nacional.

De acuerdo con el aviso meteorológico, emitido a las 07:24, las condiciones continúan favoreciendo la ocurrencia de lluvias con tormentas eléctricas de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de ráfagas de viento moderadas a fuertes y una alta probabilidad de caída de granizos.

Según la DMH, las celdas de tormenta permanecen activas dentro del área de cobertura y podrían generar fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante la mañana de este viernes.

¿Qué departamentos están bajo alerta?

La actualización del aviso afecta a sectores del sur de la Región Oriental. Los departamentos incluidos en la alerta son:

  1. Sur de Caazapá
  2. Itapúa
  3. Misiones
  4. Sur de Paraguarí
  5. Ñeembucú.