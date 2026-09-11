Clima
11 de septiembre de 2026 a la - 07:43

Video: granizo perfora techos en el noreste de Itapúa

Un temporal puntual azotó la zona noreste de Itapúa esta noche, con granizos de tamaños considerables. Algunas viviendas reportan perforación de sus techos de chapa.

Por Sergio González

Un intenso temporal llegó a la región noreste del departamento de Itapúa, afectando a distritos como Carlos Antonio López y Mayor Otaño.

El reporte de pobladores de la zona indica caída de granizos de tamaños considerables durante la noche de este jueves.

Preliminarmente, refieren que los granizos llegaron a perforar techos de chapa de viviendas de esa zona.

En otros puntos del séptimo departamento no se registraron precipitaciones, pero el temporal alcanzó el sur de Alto Paraná.

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Alerta por tiempo severo

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín especial por posible tiempo severo para este viernes.

Según el reporte, podrán presentarse tormentas con alta frecuencia y alta probabilidad de caída de granizo para todo el departamento de Itapúa.

En el séptimo departamento se espera que pueda haber entre 40 y 60 mm de precipitación acumulada y ventarrones de hasta 90 km/h.

La alerta se extiende para gran parte de la región Oriental y no se descarta que la inestabilidad continúe hasta el sábado.