Video: granizo perfora techos en el noreste de Itapúa

Un intenso temporal llegó a la región noreste del departamento de Itapúa, afectando a distritos como Carlos Antonio López y Mayor Otaño.
El reporte de pobladores de la zona indica caída de granizos de tamaños considerables durante la noche de este jueves.
Preliminarmente, refieren que los granizos llegaron a perforar techos de chapa de viviendas de esa zona.
En otros puntos del séptimo departamento no se registraron precipitaciones, pero el temporal alcanzó el sur de Alto Paraná.
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Alerta por tiempo severo
La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín especial por posible tiempo severo para este viernes.
Según el reporte, podrán presentarse tormentas con alta frecuencia y alta probabilidad de caída de granizo para todo el departamento de Itapúa.
En el séptimo departamento se espera que pueda haber entre 40 y 60 mm de precipitación acumulada y ventarrones de hasta 90 km/h.
La alerta se extiende para gran parte de la región Oriental y no se descarta que la inestabilidad continúe hasta el sábado.