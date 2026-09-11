Video: granizo perfora techos en el noreste de Itapúa

Un intenso temporal llegó a la región noreste del departamento de Itapúa, afectando a distritos como Carlos Antonio López y Mayor Otaño.

El reporte de pobladores de la zona indica caída de granizos de tamaños considerables durante la noche de este jueves.

Preliminarmente, refieren que los granizos llegaron a perforar techos de chapa de viviendas de esa zona.

En otros puntos del séptimo departamento no se registraron precipitaciones, pero el temporal alcanzó el sur de Alto Paraná.

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Alerta por tiempo severo

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín especial por posible tiempo severo para este viernes.

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Según el reporte, podrán presentarse tormentas con alta frecuencia y alta probabilidad de caída de granizo para todo el departamento de Itapúa.

En el séptimo departamento se espera que pueda haber entre 40 y 60 mm de precipitación acumulada y ventarrones de hasta 90 km/h.

La alerta se extiende para gran parte de la región Oriental y no se descarta que la inestabilidad continúe hasta el sábado.