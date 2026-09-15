Clima en Paraguay: ¿Cuándo va a subir la temperatura?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos del sur.

No se esperan lluvias o tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción. Serían excepciones algunas zonas del este del país, entre ellas Ciudad del Este, donde sí se producirían precipitaciones dispersas hoy.

Se esperan condiciones similarmente estables durante los próximos días. Las lluvias y tormentas regresarían recién durante el fin de semana.

Temperatura en aumento

El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido, con temperaturas máximas que hoy llegarían a 24 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este, 22 en Encarnación y hasta 28 en el Chaco; y mínimas entre 10 y 17 grados.

Ciudad Temperatura mínima del martes Temperatura máxima del martes Concepción 13 °C 26 °C San Pedro 13 °C 25 °C Caacupé 13 °C 24 °C Villarrica 10 °C 23 °C Coronel Oviedo 12 °C 24 °C Caazapá 10 °C 23 °C Encarnación 11 °C 22 °C San Juan Bautista 10 °C 22 °C Paraguarí 10 °C 23 °C Ciudad del Este 12 °C 23 °C Asunción 13 °C 24 °C Pilar 10 °C 22 °C Pedro Juan Caballero 13 °C 22 °C Salto del Guairá 13 °C 23 ºC Pozo Colorado 13 °C 26 °C Fuerte Olimpo 17 °C 28 °C Mariscal Estigarribia 14 °C 27 °C

Los índices irían en aumento durante los próximos días, con una máxima de 25 grados mañana en la capital y de 29 grados el jueves.