Clima en Paraguay: ¿Cuándo va a subir la temperatura?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos del sur.
No se esperan lluvias o tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción. Serían excepciones algunas zonas del este del país, entre ellas Ciudad del Este, donde sí se producirían precipitaciones dispersas hoy.
Se esperan condiciones similarmente estables durante los próximos días. Las lluvias y tormentas regresarían recién durante el fin de semana.
Temperatura en aumento
El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido, con temperaturas máximas que hoy llegarían a 24 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este, 22 en Encarnación y hasta 28 en el Chaco; y mínimas entre 10 y 17 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del martes
|Temperatura máxima del martes
Concepción
13 °C
26 °C
San Pedro
13 °C
25 °C
Caacupé
13 °C
24 °C
Villarrica
10 °C
23 °C
Coronel Oviedo
12 °C
24 °C
Caazapá
10 °C
23 °C
Encarnación
11 °C
22 °C
San Juan Bautista
10 °C
22 °C
Paraguarí
10 °C
23 °C
Ciudad del Este
12 °C
23 °C
Asunción
13 °C
24 °C
Pilar
10 °C
22 °C
Pedro Juan Caballero
13 °C
22 °C
Salto del Guairá
13 °C
23 ºC
Pozo Colorado
13 °C
26 °C
Fuerte Olimpo
17 °C
28 °C
Mariscal Estigarribia
14 °C
27 °C
Los índices irían en aumento durante los próximos días, con una máxima de 25 grados mañana en la capital y de 29 grados el jueves.