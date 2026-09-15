Clima
15 de septiembre de 2026 a la - 05:27

Clima en Paraguay: ¿Cuándo va a subir la temperatura?

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Fernando Romero, ABC Color

Las condiciones del tiempo se normalizarían en la mayor parte del país hoy, aunque algunas zonas aún podrían registrar lluvias dispersas. Además, las temperaturas aumentarían levemente en los próximos días.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos del sur.

No se esperan lluvias o tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción. Serían excepciones algunas zonas del este del país, entre ellas Ciudad del Este, donde sí se producirían precipitaciones dispersas hoy.

Se esperan condiciones similarmente estables durante los próximos días. Las lluvias y tormentas regresarían recién durante el fin de semana.

Temperatura en aumento

El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido, con temperaturas máximas que hoy llegarían a 24 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este, 22 en Encarnación y hasta 28 en el Chaco; y mínimas entre 10 y 17 grados.

CiudadTemperatura mínima del martesTemperatura máxima del martes

Concepción

13 °C

26 °C

San Pedro

13 °C

25 °C

Caacupé

13 °C

24 °C

Villarrica

10 °C

23 °C

Coronel Oviedo

12 °C

24 °C

Caazapá

10 °C

23 °C

Encarnación

11 °C

22 °C

San Juan Bautista

10 °C

22 °C

Paraguarí

10 °C

23 °C

Ciudad del Este

12 °C

23 °C

Asunción

13 °C

24 °C

Pilar

10 °C

22 °C

Pedro Juan Caballero

13 °C

22 °C

Salto del Guairá

13 °C

23 ºC

Pozo Colorado

13 °C

26 °C

Fuerte Olimpo

17 °C

28 °C

Mariscal Estigarribia

14 °C

27 °C

Los índices irían en aumento durante los próximos días, con una máxima de 25 grados mañana en la capital y de 29 grados el jueves.