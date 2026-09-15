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La misión principal que tiene hoy Isaías Fretes es desarmar la huelga prevista para la primavera, porque representa una “mala imagen” para el Gobierno peñista.

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A duras penas le sacó a la ministra “ambu’a” solo porque el “Patrão” le reclamó como cuatro veces. Pero se siente en el ambiente que la Barán se fue a IPS bajo el nombre de Derlis León, su exdirector.

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“Pinocho” le sigue desafiando a su “Patrão”. No va a parar en su intento de convertirse en el “tiburón” más grande del océano. Los “BomviBank” son unos escualos porque no conviven con otras especies.

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Los colorados parece que todavía no se dieron cuenta de que “Pinocho” se está burlando de este centenario partido y de su presidente. Para comenzar, no es luego colorado; se afilió por conveniencia.

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La ANR –o sea el “Patrão”– le puso en el cargo y ahora solo los “Bomvibank” “están mejor”. Están dejando un país en crisis y al partido a las puertas de una catastrófica derrota en las presidenciales de 2028. De paso, Alliana no prende.

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No sería nada raro que, luego de las elecciones municipales, el “Patrão” aplique una “patada al tablero”.

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El viceministro de Salud, Dr. Saúl Recalde, le tomó del cuello ayer a un funcionario que amenazó con denunciarlo. Esa conducta no es propia de un médico. Como mínimo le deben pedir su renuncia. Si no le destituyen es porque es un “peñista” recalcitrante.

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El fin de semana hubo un evento social donde aparecieron varios exponentes colorados, juntos como hermanos. De lunes a viernes nomás están distanciados con discursos.

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Uno de los anfitriones del acontecimiento social de alta gala fue “Beto” Melgarejo, quien “milagrosamente” salió “ileso” de presuntos hechos de corrupción durante la pandemia. En cambio, varios están presos.

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Haciendo el número 1 en una foto se los ve a Marito, “Toro” y Wiens al lado de José Alberto del “Aña Cua” y el cartista-peñista Fernando Ayala. “Solo falto yo”, podría decir el “Patrão”.

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Mientras tanto, los grandes “profesores doctores” nos quieren convencer de que el bilingüismo, etc. es el culpable de la baja calidad educativa de los jóvenes.