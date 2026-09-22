Alerta de tormentas en Paraguay: ¿cuáles son los 6 departamentos afectados?

Poco después de las 8:00 de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” que podrían afectar a varias zonas de Paraguay durante la mañana de hoy.

“Celdas de tormentas continúan afectando la zona de cobertura y no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy”, reza el aviso.

Se esperan lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” en seis departamentos: Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, el centro y oeste de Presidente Hayes y el sur de Alto Paraguay.

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El pronóstico extendido para los próximos días indica que las condiciones del tiempo se normalizarían en todo el país desde mañana y no se registrarían nuevas lluvias o tormentas durante los próximos días.