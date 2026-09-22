Meteorología actualiza aviso por tormentas: hay cuatro departamentos afectados

Según la DMH, para hoy aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos.
Al respecto, aseguran que celdas tormentas continúan afectando el territorio nacional y por esto no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las primeras horas de la tarde de este martes.
La zona de cobertura corresponde al norte de la región Oriental y el sur de la Occidental.
Departamentos afectados
Los cuatro departamentos afectados son:
- Concepción
- Norte de San Pedro
- Amambay
- Presidente Hayes
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