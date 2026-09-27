Calor extremo: temperatura llegaría a los 43ºC durante el feriado

El “finde largo” por el feriado de la Batalla de Boquerón -que se movió del 29 al 28- se registra con calor que podría ser considerado hasta extremo con temperaturas superiores a los 35ºC en distintos puntos del país.

Para este domingo, la máxima prevista en la zona del Chaco llega hasta los 42ºC, mientras que mañana, lunes -día del feriado en sí- se alcanzarían los 43ºC en el departamento de Boquerón, según datos de la DMH.

Según los pronosticadores, la alta humedad también favorecerá sensaciones térmicas aún más elevadas, por lo que tampoco se descarta el desarrollo de una ola de calor a nivel país.

Temperatura durante el feriado

Para mañana, lunes 28 de septiembre, estas son las máximas esperadas por departamento, según el mapa de un boletín especial:

Boquerón: 43°C

Alto Paraguay: 42°C

Presidente Hayes: 42°C

Concepción: 40°C

San Pedro: 40°C

Ñeembucú: 39°C

Asunción - Central - Cordillera - Paraguarí: 39°C

Amambay: 38°C

Misiones: 38°C

Caaguazú - Guairá - Caazapá: 38°C

Alto Paraná: 36°C

Canindeyú: 36°C

Itapúa: 36°C

Finalmente, ante estas condiciones de tiempo, se recomienda a la ciudadanía a mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol, o en caso de hacerlo, utilizar algún tipo de protector.

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