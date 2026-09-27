Diego Gavilán se marcha del 2 de Mayo

El alejamiento de Diego Antonio Gavilán se produce días después de la renuncia del presidente del Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, Ing. Hugo Romero, por motivos laborales.

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Además de agradecer al Gallo norteño por la oportunidad, Gavilán mencionó que “ahora el foco está en volver a retomar mi carrera profesional de forma independiente”, ya que si bien últimamente cobró protagonismo en el Corral, a veces siendo el que tomaba las decisiones, el comando de la conducción técnica seguía recayendo en Eduardo Ledesma y a veces resulta difícil congeniar las ideas, más aún en los momentos “calientes” de los partidos.

“Desde afuera, el cariño y respeto siempre estarán presentes”, mencionó Diego a través de las redes sociales. El anuncio de su salida lo dio luego del empate del sábado contra Rubio Ñu 2-2, en La Arboleda, aunque en este cotejo ya no se lo vio en el banco de suplentes del elenco “avícola”.

Gavilán logró apuntalar el staff dirigido por Ledesma, quien ahora deberá mostrar las “uñas de guitarrero”, ya que llegó al cargo tras la marcha de Felipe Giménez “Felipep”, del cual era su ayudante.

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El 2 de Mayo atraviesa por un proceso de recambio dirigencial. Luego del alejamiento de Hugo Romero, la presidencia quedó a cargo del Dr. Víctor Hugo Duarte Francia.