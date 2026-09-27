Caso Hernán Rivas: las maniobras de Alliana y Latorre para posicionarlo en el JEM

Últimamente se menciona al vicepresidente Pedro Alliana (ANR, HC) y al titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) como posible dupla presidencial de Honor Colorado para el 2028, pero su “gran logro” -muy entre comillas- fue operar en conjunto para, en 2021, elegir por segunda vez a Hernán David Rivas (ANR, HC) como representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

En ese entonces, en plena pandemia de coronavirus, Pedro Alliana era presidente de Diputados y tanto Raúl Latorre como Hernán Rivas era miembros de la Cámara Baja, y un año antes (2020), el ahora condenado por ser “abogado mau” ya había sido electo miembro del JEM tras un golpe del cartismo con el que quitaron del cargo de manera ilegal a su correligionario, el ahora ya fallecido Ramón Romero Roa (ANR), un abogado a toda ley.

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Es decir, en 2021, cuando se dio esta segunda votación ya llevaba un año que se advertía y con detalles que Hernán David Rivas casi con seguridad no era abogado, e incluso, el entonces senador y presidente del JEM, Enrique Bacchetta (ANR), alertó por nota, de esto a Alliana, como presidente de la Cámara, y pidió su sustitución.

¿Cómo describieron a Rivas para ser miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados?

Lejos de hacer un mea culpa y evitar que la crisis institucional escale a los niveles bochornosos y de descalabro que tiene ahora, con la condena a 8 años de prisión -en primera instancia- por un presunto título falso contra Rivas, el cartismo atropelló y reelegió a Rivas.

“Quiero hacer una nominación (...) para nuestra representación en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a un joven abogado, presidente, al cual no se le conocen manchas y que no tiene denuncias por hechos de corrupción”, comenzó mocionando en aquella ocasión Latorre.

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Sin ruborizarse, Latorre mintió al decir que no había denuncias, ya que en ese entonces ya había al menos reportes periodísticos documentados y alertas de colegas legisladores sobre la ilegalidad del título de Rivas.

“Una persona que en ningún momento fue sindicado (sic) de estar asociado con importantes bufetes (de abogados) tratando de hacer la famosa ‘jugada de la tenaza’: Yo ejerzo el poder, pero andá a hablar con ese bufete para que te salga (tu caso). Él no viene ahí”, afirmó Latorre sobre Rivas.

Latorre pretendió de esta manera pintar la nula experiencia de Rivas como abogado, ya que su título se lo inventaron horas antes de asumir como miembro del JEM en 2020, como una “virtud” antes que como lo que era, una prueba de que no era abogado.

Sin embargo, el remate de Latorre termina hundiendo completamente la movimiento Honor Colorado que puso hasta en 3 ocasiones a Rivas como miembro del JEM, y quienes ahora pretenden lavarse las manos de haber sido cómplices consuetudinarios del “abogado mau”.

“Él es un joven e itapuense, representante de una nueva generación que en nombre de la bancada del Movimiento Honor Colorado queremos postular para este cargo y me refiero al colega David Rivas”, sentenció el actual presidente de la Cámara Baja.

El miércoles pasado, Latorre se negó a eventualmente pedir disculpas por su moción, diciendo que la responsabilidad de Rivas la determinaría la justicia, y que supuestamente, en lo que a ellos respecta, tras el caso -recién en julio de este año y a regañadientes- la Cámara Baja dio media sanción aun paniaguado proyecto de ley denominado “Anti Hernán Rivas” que endurece mínimamente los requisitos para acceder al JEM en representación del Congreso.

¿Qué estrategia hizo Alliana con el acompañamiento de liberales?

En ese entonces, incluso más allá de la nominación de Hernán Rivas y sus sabidas limitaciones como abogado, sobre todo la bancada del Tercer Espacio y una parte del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) repudiaron el atropello a la Constitución Nacional, las leyes y para colmo, el intento de cambiar a un excelente abogado y colorado como Romero Roa por Rivas.

Sin embargo, otra parte del PLRA, se alió con colorados cartistas y abdistas para consumar la reelección de Rivas, así como para sustituir a su representante titular ante el JEM, Eusebio Alvarenga (PLRA), y designar al actual diputado Rodrigo Blanco (PLRA), pero lo hicieron como un “combo”.

Violaron incluso la ley entonces vigente, que establecía el mandato de los representantes de la Cámara ante el JEM tenía una duración de cinco años, esto incluso antes que fuera promulgada la ley vigente que establece periodos de tres años.

Uno de los que pretendió argumentar ese adefesio jurídico fue el actual senador y entonces diputado cartista Derlis Maidana, quien también fue miembro del JEM, y alegó que con la media sanción de Diputados, supuestamente un proyecto de ley ya regía a favor de ellos.

¿Qué significó el “voto en combo” de liberales para Rivas?

El entonces diputado Celso Kennedy (PLRA), viendo inmintente la consumación del atropello, incluso ya tomó como burla esta posición, incluso para su condición de profesional veterinario.

“No dejo de sorprenderme respecto a lo que preopinó un colega cuando dice que un proyecto de ley que tiene trámite constitucional ya tenga vigencia plena en este momento, para poder justamente consolidar lo que hoy se quiere hacer, que es elegir el Jurado de Enjuiciamiento, es decir, se está discutiendo un proyecto de ley y resulta que ya entra en vigencia. Esto es demasiado ya, simpático”, dijo Kennedy.

El legislador, así como otros liberales se desmarcó de lo que pretendían sus correligionarios, en complicidad con los colorados, por advertirlo ilegal e inconstitucional.

La clave de esta segunda elección de Rivas fue precisamente ese agavillamiento, ya que los cartistas impusieron a Rivas como un “combo”, es decir, que los que pretendían votar por Blanco también tenían que hacerlo por Rivas.

Esto se evidenció más aún cuando la actual senadora -entonces diputada- Celeste Amarilla (PLRA) planteó su voto (que era nominal) a favor de Rodrigo Blanco, pero pretendió abstenerse en el caso de Rivas.

Entre esto, el actual presidente de la Cámara de Senadores y entonces líder de bancada de HC en Diputados, Basilio “Bachi” Núñez intervino y pidió una aclaración a Alliana sobre esa posición, ya que lo “acordado” fue votar en “combo”.

“Que se cumpla con nosotros (lo acordado)”, reclamó Bachi, y se consignó el voto de Amarilla también a favor de Rivas.

En otro momento, el entonces diputado Eri Valdez (PLRA) también dio su voto, diciendo: “Rodrigo Blanco, porque los compromisos hay que cumplir”.

Esto incluso hizo dudar al secretario general de la Cámara Baja, Carlos Samudio, que le consultó a Alliana: ¿Cómo le computamos a ese, un voto nomás?. Ante lo cual el actual vicepresidente le respondió: “Si votó ahí, votó por la versión Latorre (también por Rivas)”.

¿Quién fue el diputado que dijo “Nos pasamos la constitución por donde ya saben”?

Varios referentes de la oposición en ese momento se pronunciaron ante el atropello que finalmente se consumó, entre ellos la diputada Kattya González (a quien denunciar a Rivas le costó su banca en el Senado por venganza del cartismo), el diputado colorado Ramón Romero Roa (+), pero uno de los principales voceros fue el entonces diputado Sebastián Villarejo (Partido Patria Querida).

Villarejo, en representación de la multibancada del “Tercer espacio” ratificó su rechazo a la violación de la ley y también ya remarcó la ineptitud de Rivas para ocupar el cargo.

“Estamos jodiendo nuevamente con estos cambios, demostrando que la justicia está al vaivén de la política, porque depende de mayorías de votos, cuando tengamos ganas, para que cambiemos miembros de quienes enjuician a jueces. Entonces estamos demostrando que en realidad esta cámara, en su mayoría dependiendo de cómo vota, lo que prioriza es la política sobre la justicia. Y eso es una vergüenza”, había recriminado Villarejo.

Hoy, el tiempo y la condena a Rivas dan la razón a él y a otros que advirtieron de esta situación, pero fueron desoídos por una mayoría a la que no le importó la institucionalidad.

Sin embargo, la parte más fuerte de su intervención fue cuando cuestionó, sobre todo el haber cambiado a alguien de la talla de Romero Roa por una farsa como fue Rivas.

“Lo estamos haciendo de nuevo y pasemos un papelón. Pusimos en el Jurado, donde debieran estar los más avezados abogados, y con el respeto que se puede merecer, a un colega que nunca ejerció el derecho y no tenía título y tuvo que improvisar en meses, en días, un título de abogado. Nos estamos pasando la Constitución por donde ya saben dónde. Es una vergüenza”, señaló Villarejo.

Rivas votó por si mismo y juró ante Alliana

En dicha votación, el propio Rivas votó a favor de su nominación, una vez consumado el atropello, el entonces presidente de Diputados, Pedro Alliana procedió a tomarle juramento a Hernán Rivas y a Rodrigo Blanco.

“Señores miembros titulares del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, diputados nacionales David Rivas y Rodrigo Blanco ¿Juráis o prometéis ante Dios y la patria desempeñar debidamente el cargo por el cual habéis sido designado y obrar en todo de conformidad a lo que prescribe la Constitución Nacional?“, consultó por protocolo Alliana.

Rivas levantó el brazo para responder: “Si, juro”, ante lo cual Alliana replicó con un: “Si así no lo hiciereis, que Dios y la patria os lo demanden. Felicitaciones y éxitos, queridos colegas”.

La escena cierra con una celebración de Rivas, junto a Alliana, pero sobre todo con un choque de puños cómplice de Latorre tras consumar el adefesio que ellos mismos articularon.