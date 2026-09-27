Paraguay inicia una nueva etapa ante Bolivia

La Selección Paraguaya absoluta vuelve a escena. La Albirroja enfrenta hoy a Bolivia, a las 17:30, en el estadio Audi Field de Washington DC, en el primer partido de un nuevo proceso de preparación que vuelve a tener a Gustavo Alfaro como conductor.

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Si bien buena parte de los integrantes del plantel son los mismos que disputaron el Mundial de Norteamérica 2026, incluido el entrenador, la Albirroja inicia esta etapa con un escenario diferente al del proceso anterior: Paraguay ya tiene asegurada su presencia en el Mundial 2030.

La clasificación anticipada modifica el panorama, aunque no elimina los desafíos. Paraguay deberá afrontar igualmente competencias oficiales, entre ellas las eliminatorias y la Copa América del próximo año, cuya sede todavía está por definirse.

El amistoso frente a Bolivia aparece así como el primer paso de una etapa en la que Alfaro tendrá nuevamente la misión de darle continuidad al equipo que consiguió el boleto mundialista, al mismo tiempo que comienza a observar y preparar a los futbolistas que pueden formar parte del futuro de la Albirroja.

El equipo ante Bolivia

Paraguay se medirá con Bolivia en el Audi Field, con arbitraje del estadounidense Rosendo Mendoza, quien estará acompañado por los asistentes Logan Brown y Ryan Graves. El cuarto árbitro será Marcos de Oliveira.

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El posible equipo que prepara Alfaro para el encuentro está conformado por Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Miguel Almirón y Julio Enciso; Roberto Morales y Antonio Sanabria.

El entrenador mantiene así una estructura con varios de los nombres que fueron protagonistas en el Mundial, aunque también abre la puerta a nuevas alternativas pensando en un ciclo que tendrá objetivos diferentes.

“Yo elegí Paraguay”

Alfaro, que renovó su vínculo con la Selección Paraguaya, explicó los motivos personales y profesionales que lo llevaron a continuar al frente de la Albirroja y reveló que tomó la decisión de que Paraguay sea el último destino de su carrera como entrenador.

“Yo le dije a mi representante: ‘Mirá, escuchá a todo el mundo, pero no hables con nadie, agradecele a todo el mundo, porque yo con el único que voy a hablar es con Paraguay, y este sí va a ser mi último trabajo’. Yo elegí Paraguay para que sea mi último trabajo, por todo lo que viví, por todo lo anterior que me dio”, manifestó.

El técnico argentino también habló sobre la incorporación progresiva de los futbolistas jóvenes a la Selección Mayor. Alfaro pidió paciencia con los juveniles y remarcó que deben atravesar sus propios procesos de formación antes de asumir responsabilidades en la absoluta.

“No los mareemos a los chicos, tienen su tiempo, tienen un entrenador en la Selección Mayor que mira a los chicos. Que maduren, que se preparen, por eso quiero trabajar con ellos, para conocerlos, para presentarme, para medirlos, para perfilarlos, para ver qué tienen”, expresó.

Con el Mundial 2030 como horizonte y las próximas competencias oficiales en el calendario, Paraguay pone en marcha una nueva etapa. El primer examen será esta tarde frente a Bolivia, en Washington.