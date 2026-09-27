Domingo con intenso calor y la ANDE hace cortes programados en estas zonas

Desde la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) reportaron que hasta mañana, lunes, se prevén altas temperaturas en gran parte del territorio nacional. Incluso, el alto contenido de humedad favorecería a sensaciones térmicas aún más elevadas, por lo que no se puede descartar una ola de calor.

Este domingo se registra una jornada considerablemente calurosa y en la fecha, la ANDE también tiene previsto realizar unos cortes programados por distintos trabajos.

Son tres las regiones en las que se realizarán interrupciones del servicio, como por ejemplo en el sur del país:

Zona 01: Parte del Barrio Obrero de la Ciudad de Pilar - Pilar - Ñeembucú. De 07:00 a 16:00, para un cambio de conductor y adecuación de línea de media tensión.

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Más cortes programados en más zonas

Para la región metropolitana se esperan más interrupciones del servicio de energía eléctrica:

Zona 01: Los Tulipanes - Virgen de los Remedios - San Lorenzo. De 08:30 a 16:00 horas para mantenimiento preventivo,

ZONA 02: Avda. Von Poleski entre Brasil y Caapucu. - Gloria Maria - Villa Elisa. De 08:00 a 16:00 para cambio de red desnuda baja tensión a red preensamblada de baja tensión.

Zona 03: Ñemby (sin mayor especificación) de 08:00 a 18:00 para lanzamiento de conductor en media tensión - adecuación de línea subterránea

Zona 04: Campo Jordán e/ Avda. La Victoria y calle sin nombre - Tayazuape - San Lorenzo. De 10:00 a 12:00 para montaje y puesta en servicio de nuevo puesto de distribución

Zona 05: Independencia Nacional e/ 15 de Mayo y Capilla San Isidro Labrador – Independencia Nacional e/ Capilla San Isidro Labrador y Fracción Wilma - Independencia Nacional e/ Fracción Wilma y Fracción Marangatú - Pindolo - Areguá. De 08:30 a 18:30.

Finalmente, para la región este se espera una interrupción:

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Zona 01: Avda. San José – departamento de Alto Paraná. De 06:30 a 13:00 para trabajos en líneas de 23.000 Voltios.

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