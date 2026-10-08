San Pedro: afectados por temporal crean comisión y anuncian movilización

La presencia de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) fue esporádica tras la tormenta registrada el sábado 3 de octubre, según los pobladores de los asentamientos Nueva Esperanza y Santa Bárbara, de Santa Rosa del Aguaray. Mencionaron que hasta el momento se limitaron a realizar relevamientos de datos y que la asistencia no se concreta.

Según los propios afectados, unas 300 familias resultaron perjudicadas por la intensa granizada.

Ante la falta de respuestas, las familias afectadas decidieron organizarse, realizar su propio relevamiento de daños y conformar una comisión encargada de canalizar los reclamos ante las instituciones. También remitieron notas a la Municipalidad, la SEN y el MAG solicitando asistencia urgente.

Los pobladores advirtieron que si no reciben respuestas concretas, realizarán movilizaciones para exigir la asistencia social que consideran necesaria para afrontar las consecuencias del temporal.

Además de los daños ocasionados en las viviendas y la muerte de animales menores, una de las principales preocupaciones de las familias está relacionada con las pérdidas en la producción agrícola. Entre los cultivos más afectados se encuentra la sandía, que fue destruida a pocos días de iniciar la cosecha, generando importantes pérdidas económicas para los productores.

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Los afectados explicaron que ahora necesitan reparar y reconstruir los techos de sus viviendas, además de volver a preparar los terrenos para iniciar un nuevo ciclo de producción agrícola, lo que representa un esfuerzo adicional para familias que ya perdieron gran parte de sus cultivos.

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Faustina Caballero recordó los momentos de angustia que vivieron durante la tormenta y relató que tuvieron que refugiarse debajo de la cama ante la violencia de la granizada. El temporal destruyó parte del techo de chapa de su vivienda y provocó la muerte de animales menores.

Ranulfo Vázquez señaló que las familias continúan esperando una respuesta de las autoridades. “Unas 300 familias fuimos afectadas y seguimos esperando respuestas de la SEN y del MAG”, manifestó, al describir la difícil situación que atraviesan los pobladores.

Desde la Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray, el intendente interino Pedro Cabañas (ANR) informó que funcionarios municipales y agentes de la Policía Nacional realizaron el relevamiento de las familias afectadas. Añadió que remitieron informes y pedidos de asistencia a las autoridades nacionales.