Vivieron momentos de terror y siguen aguardando asistencia del SEN

El temporal estuvo acompañado de la caída de enormes granizos que dañaron viviendas, destruyeron cultivos agrícolas y causaron la muerte de animales menores en Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.

El fenómeno meteorológico generó momentos de preocupación entre las familias afectadas, principalmente por la violencia de la granizada y los daños ocasionados en los techos de las viviendas.

Faustina Caballero relató los momentos de angustia que atravesó junto a su familia durante el temporal.

“Vivimos momentos de terror, tuvimos que refugiarnos debajo de la cama”, manifestó, al explicar que los granizos dañaron completamente el techo de chapa de su vivienda y también provocó la muerte de animales menores.

Agripino Martínez señaló que la situación de las familias afectadas es complicada y reclamó una respuesta de las autoridades.

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Unas 150 familias fueron afectadas y siguen esperando respuestas de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), explicó Martínez, expresó.

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Otro de los afectados, Gustavo Vera, manifestó su preocupación por las pérdidas registradas en la producción agrícola, situación que se suma a las deudas que mantienen los productores con entidades crediticias públicas y privadas.

“Nos quedamos muy mal y no sabemos qué hacer”, enfatizó el trabajador rural.

El intendente interino de Santa Rosa del Aguaray, Pedro Cabañas (ANR), explicó que funcionarios municipales y agentes de la Policía Nacional realizaron el relevamiento de las familias afectadas y remitieron informes y pedidos de asistencia a las autoridades nacionales.

Mientras continúan las gestiones de la comuna, las familias damnificadas están desesperadas por recibir la asistencia necesaria para poder reparar sus viviendas y hacer frente a las pérdidas agrícolas y de animales, luego del temporal que golpeó a varias comunidades rurales del distrito.