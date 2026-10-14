Clima
14 de octubre de 2026 - 05:35

Alerta meteorológica: advierten sobre tormentas severas y posible granizo en el norte del país

Una mano sostiene un objeto esférico blanco en un espacio oscuro, con una prenda amarilla visible en el brazo.
La granizada del último sábado obligó a la suspensión de un partido de fútbol oficial que se disputaba en el estadio del Club Independiente de Asunción. Foto: archivo.Fernando Romero

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín especial de alerta temprana ante el desarrollo de núcleos de tormentas que afectarán a sectores específicos del norte y noreste del territorio paraguayo durante las primeras horas de este miércoles 14 de octubre.

Por ABC Color
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El aviso, publicado a las 02:55 de esta madrugada, señala la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual.

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Fenómenos esperados y zonas bajo alerta

De acuerdo con el informe oficial, el sistema de tormentas podría desencadenar lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, ráfagas de vientos de moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Mapa satelital de Paraguay con registros de nubosidad y temperaturas, destacando localidades como Asunción y Encarnación.
La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una alerta meteorológica para la zona norte del Paraguay.

La zona de cobertura abarca principalmente el norte de la Región Occidental (Chaco) y el noreste de la Región Oriental.

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Los departamentos y áreas puntuales bajo aviso directo son la zona norte de Amambay y los sectores centro, norte y este de Alto Paraguay.

Se insta a la población de las áreas afectadas a extremar precauciones al circular por la vía pública, resguardar vehículos e infraestructuras propensas a daños por ráfagas de viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales.