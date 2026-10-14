Alerta meteorológica: advierten sobre tormentas severas y posible granizo en el norte del país

El aviso, publicado a las 02:55 de esta madrugada, señala la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual.

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Fenómenos esperados y zonas bajo alerta

De acuerdo con el informe oficial, el sistema de tormentas podría desencadenar lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, ráfagas de vientos de moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

La zona de cobertura abarca principalmente el norte de la Región Occidental (Chaco) y el noreste de la Región Oriental.

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Los departamentos y áreas puntuales bajo aviso directo son la zona norte de Amambay y los sectores centro, norte y este de Alto Paraguay.

Se insta a la población de las áreas afectadas a extremar precauciones al circular por la vía pública, resguardar vehículos e infraestructuras propensas a daños por ráfagas de viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales.