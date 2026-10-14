Meteorología revela cantidad de lluvia acumulada y anomalías durante octubre

Durante los primeros 13 días de octubre de 2026, el territorio nacional experimentó un considerable incremento en las precipitaciones en comparación con el promedio climatológico de referencia (1991-2020), esto según un informe oficial de la DMH.

En el reporte se detalla que la estación de Minga Guazú (AIG) registró el mayor acumulado del país con 307.3 mm, sobrepasando así su media habitual para el periodo -90.8 mm- y generando a la vez la mayor anomalía positiva registrada, con +216.5 mm.

Otras zonas del país, como en el este, sur y norte de la Región Oriental se reportaron volúmenes de lluvia igualmente importantes, como por ejemplo:

Salto del Guairá sumó 266.9 mm con una anomalía de +192.8 mm

Encarnación alcanzó 267.9 mm con una anomalía de +157.3 mm

Concepción contabilizó 239.0 mm con una anomalía de +188.6 mm

Pedro Juan Caballero acumuló 216.9 mm con una anomalía de +150.4 mm

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Más acumulados a nivel país

Hacia la zona Central y de la capital, la estación de Asunción (AISP) acumuló 124.8 mm frente a su valor normal de 64.2 mm, lo que representa una diferencia de +60.6 mm.

En otros distritos, como Caazapá -225.9 mm-, San Juan Bautista Misiones -224.6 mm-, San Pedro -206.1 mm- y Coronel Oviedo -168.0 mm-, las anomalías sobrepasaron de manera consistente los 80 mm por encima del promedio.

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Incluso el superávit de precipitaciones se extendió a la Región Occidental, ya que puntos como Gral. Bruguez -101.3 mm-, Pozo Colorado -76.8 mm- y Mariscal Estigarribia -40.7 mm- registraron montos por encima de su comportamiento normal.

La estación que registró la menor anomalía fue justamente en el Chaco, específicamente en Mariscal Estigarribia con +23.3 mm.

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Estaciones del periodo: ordenadas por anomalía

Las anomalías se presentan en este orden de mayor a menor: