San Carlos del Apa: suspenden servicio de balsa por desborde del río

Este miércoles se desbordó el río Apa, en el distrito de San Carlos del Apa, situado a 170 kilómetros de la capital del primer departamento.

El fenómeno natural provocó la suspensión de los viajes de la balsa utilizada para el traslado de personas, vehículos, entre otros. La pequeña embarcación quedó amarrada muy lejos de la ribera, lo que imposibilita su uso.

Esta plataforma flotante es muy utilizada para la conexión con la zona de Caracol, en el estado de Mato Grosso del Sur, Brasil.

Según los pobladores de San Carlos del Apa, si el nivel del río continúa subiendo, podría inundar partes de la zona urbana. Por ahora, se reportaron anegamientos de pastizales ubicados en las cercanías del río Apa.

Lluvias podrían saturar arroyos, riachos y esteros

Desde la madrugada de este miércoles se registran lluvias en el distrito de San Carlos del Apa. Las intensas precipitaciones podrían saturar el riacho Kalí y el estero Guasu, además de los arroyos que se encuentran en la zona.

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Esto afectaría la normal circulación de personas y vehículos, porque el desborde de estos cauces hídricos suelen sobrepasar el nivel de las rutas.

Río Aquidabán presenta aumento en su nivel en la zona de Horqueta

En la comunidad de Paso Mbutú, distrito de Horqueta, por donde cruza el río Aquidabán también se reportó un aumento en el nivel de las aguas, pero todavía no se produjo el desborde