Clima en Paraguay: jornada fresca a cálida con lluvias dispersas y vientos del sur

Para la mañana de hoy, en Asunción se espera un ascenso de la temperatura con respecto a los días anteriores. La mínima estimada es de 17 °C y la máxima de 25 °C durante la mañana, según el reporte. También se esperan lloviznas y vientos moderados del sur pero mejorando para el mediodía. Por la tarde, la temperatura oscilará entre los 22 °C y 25 °C con un ambiente cálido.

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Región Oriental

En el centro y sur del país, localidades como Cordillera, Guairá, Paraguarí, Caazapá e Itapúa registrarán temperaturas mínimas que varían entre los 16 °C y 17 °C, y máximas que oscilarán entre los 22 °C y 23 °C. Según el informe diario de meteorología, en estas zonas habrá los vientos moderados del sur y lluvias aisladas durante las primeras horas pero mejorando con el transcurrir de las zonas.

En departamentos del este y norte, como Alto Paraná, San Pedro, Caaguazú y Canindeyú, las máximas rondarán entre 24 °C y 26 °C, previéndose lluvias dispersas también con tendencia a ir mejorando. En zonas como Concepción (máxima de 26 °C) y Amambay (máxima de 23 °C), se anticipa una jornada inestable con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.

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Chaco paraguayo

El Chaco paraguayo experimentará un comportamiento similar al resto del país, con temperaturas frescas al amanecer y cálidas durante la tarde. En Presidente Hayes y Boquerón, las temperaturas irán de los 18 °C de mínima a los 25 °C y 26 °C de máxima, con precipitaciones dispersas.

En tanto, para Alto Paraguay se proyecta una mínima de 20 °C y máxima de 25 °C, acompañada de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas en la primera parte de la jornada antes de que las condiciones mejoren.