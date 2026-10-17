¿Fin de semana sin lluvias? Esto dice Meteorología

El pronóstico meteorológico anuncia para este sábado un amanecer fresco y una tarde cálida, con temperaturas mínimas que oscilarán entre 15 y 20 °C.

Las máximas alcanzarán entre 25 y 27 °C en la Región Oriental y entre 26 y 28 °C en la Región Occidental, según informó Ana Pereira, meteoróloga de turno.

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Durante la jornada, predominarán los vientos del Sur en todo el territorio nacional, con cielo mayormente nublado. No obstante, en algunas zonas podrían registrarse momentos de menor nubosidad.

Domingo cálido y nublado, con baja probabilidad de lluvias

Para el domingo 18, se espera un ambiente cálido, con cielo mayormente nublado en gran parte del país. Las temperaturas mínimas podrían descender levemente, principalmente en el sur del territorio nacional, mientras que durante la tarde se mantendrán las condiciones cálidas, de acuerdo con el pronóstico.

Los vientos del Sur continuarán predominando y la probabilidad de lluvias seguirá siendo baja en todo el país.

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En cuanto a los próximos días, se prevé que las condiciones del tiempo se mantengan estables, con una disminución gradual de la nubosidad y pocas probabilidades de precipitaciones. No se esperan cambios importantes en las condiciones meteorológicas.