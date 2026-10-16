Villa Florida: primera familia que abandona su vivienda por crecida del río Tebicuary

El nivel del río Tebicuary continúa en ascenso en la ciudad de Villa Florida, Misiones. La rápida crecida ya genera preocupación entre las familias que viven en las zonas ribereñas. El cauce alcanzó este viernes los 3,94 metros, por encima de su nivel habitual de entre 2 y 2,50 metros.

La primera familia que decidió evacuar su vivienda es la de Carlos Martínez, del barrio Manga Yvyra. El avance del agua hasta el acceso de la casa obligó al grupo familiar a trasladarse preventivamente a una zona más alta.

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“Ya nos está alcanzando el agua del río Tebicuary, ya está en nuestro portón, entonces como una medida preventiva decidimos dejar nuestra casa y buscar una zona más alta, ya que con criaturas es muy peligroso con la riada”, mencionó.

Martínez tiene tres hijos de 2, 4 y 6 años y se dedica a trabajos de albañilería. Explicó que, debido a la situación, tuvo que suspender sus actividades laborales y solicitó asistencia a las autoridades correspondientes.

El agua ya ingresó a las olerías de las comunidades ribereñas de Villa Florida

El sector olero es otra de las zonas afectadas por la crecida del río Tebicuary. Los trabajadores llevan más de 15 días con sus actividades paralizadas, inicialmente debido a las lluvias, que dificultaron el ingreso a la zona para la extracción de materia prima utilizada en la elaboración de ladrillos.

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Ahora, el avance del agua del río también comienza a afectar directamente los lugares de trabajo. Catalino Velázquez, afectado, señaló que este viernes el agua ingresó a su olería y que ya se encuentra en proceso de trasladar sus equipos hacia un sector más seguro.

Indicó que la crecida se está produciendo de manera acelerada y explicó que las lluvias registradas aguas arriba, en la zona del Guairá, provocaron un aumento del caudal que ahora repercute aguas abajo, en Villa Florida.

En el sector olero son aproximadamente 60 las familias afectadas por la situación.

Ante este escenario, el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, señaló que el gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR-HC), le informó sobre la situación y que estarán llegando con asistencia para las familias afectadas de esta zona del país.