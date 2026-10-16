Guajayvi: caminos destrozados e inundados perjudican a productores

Habitantes de varias colonias del distrito de Guajayvi denunciaron que se están quedando aislados a raíz de las continuas lluvias, que dejan calles destrozadas e inundadas en varios lugares.

Las malas condiciones de los caminos rurales no solo perjudican a los agricultores y ganaderos, sino también a todos los moradores de las diversas colonias ubicadas en el distrito de Guajayvi.

Pobladores de los municipios de Yrybucuá, Capiibary y Santaní también sufren las consecuencias del mal estado de las vías.

David Godoy, poblador de la colonia Primavera Real, de Guajayvi, indicó que desde hace varias semanas no pueden trasladar la producción agrícola a los sitios de comercialización porque los caminos están bajo agua.

“La gente está desesperada por la situación que se vive en este sector del departamento de San Pedro, por lo que urge que el Ministerio de Obras envíe maquinarias para realizar tareas de canalización o desvío de las aguas estancadas a lo largo de las vías de tierra, que en su mayoría se encuentran deterioradas”, enfatizó Godoy.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Guajayvi: caunsados del mal estado de los caminos, reiteran pedido de asfaltafo al MOPC

Los productores reportan millonarias pérdidas causadas por el aislamiento

Damián Sosa, también poblador de la colonia Primavera Real, de Guajayvi, dijo que, a raíz de las malas condiciones de los caminos, los productores ya perdieron millones de guaraníes tratando de sacar sus cultivos. En medio de este panorama, las familias asentadas en este sector de San Pedro claman por la presencia de las autoridades para encontrar la fórmula de mejorar el estado de las calles, subrayó.

No se pueden mover las máquinas debido a las inclemencias del tiempo

El jefe regional del MOPC, Distrito Nº 2, Ing. Juan Cabral, informó que, en estas condiciones, es bastante difícil mover las maquinarias de los campamentos para la reparación de las calles, pero que, apenas mejore el tiempo, se estarán realizando los trabajos correspondientes, anunció.