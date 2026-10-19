Paraguay, bajo aviso especial por tormentas: ¿desde cuándo y dónde lloverá más?

Según el informe especial de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), emitido este lunes, la probabilidad de lluvias importantes se concentra en un periodo de cinco días, desde el miércoles hasta el domingo.

Además de las precipitaciones, la DMH advierte sobre una alta probabilidad de ráfagas de viento fuertes, frecuentes descargas eléctricas, caída de granizo y lluvias intensas en cortos periodos.

La Región Oriental sería la más afectada por los volúmenes de precipitación previstos.

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¿Dónde se esperan los mayores acumulados de lluvia?

Las estimaciones para todo el periodo del aviso son las siguientes:

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Sureste de la Región Oriental: puntos con acumulados superiores a 150 milímetros.

Centro-este de la Región Oriental: entre 100 y 150 milímetros.

Gran parte de la Región Oriental: entre 50 y 100 milímetros.

Oeste de la Región Oriental y este del Chaco: entre 10 y 50 milímetros.

La institución advierte que los acumulados podrían ser superiores de manera puntual.

¿Qué dijo Meteorología sobre las tormentas?

El director de la DMH, Eduardo Mingo, señaló que los acumulados de lluvia seguirán siendo relevantes, especialmente por su posible incidencia en el río Paraná.

También explicó que las precipitaciones contribuirán al superávit de lluvias esperado para esta época, principalmente en la Región Oriental y el Bajo Chaco.

Mingo indicó que desde este martes los vientos comenzarían a girar hacia el este y el noreste.

Según explicó, el viento del Noreste, más intenso, favorecerá el ingreso de calor y humedad, condiciones que predisponen a la formación de tormentas eléctricas.

¿Qué zonas del Chaco están incluidas?

Aunque el mayor volumen de lluvias se prevé en la Región Oriental, el aviso también comprende sectores del Chaco.

Mingo mencionó una franja importante del este de Boquerón, el sureste de Alto Paraguay y, especialmente, el departamento de Presidente Hayes.

El director de la DMH aclaró que los milímetros anunciados corresponden al total estimado para los cinco días comprendidos en el aviso, y no a la cantidad de lluvia que caerá en una sola jornada.