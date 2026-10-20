¡Atención! Estos serán los dos días más críticos por intensas lluvias esta semana

Mingo destacó que durante el transcurso de este día las temperaturas irán en ascenso, como preludio de las lluvias que se esperan para mañana. “El viento va a empezar a soplar del noreste con mayor intensidad, va a cargar la atmósfera y mañana, sobre todo por la tarde, la región oriental es la que tiene mayor probabilidad (de lluvias)”, expresó.

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En esa línea, en el boletín especial emitido ayer, estas lluvias tendrían una alta incidencia sobre la cuenca del río Paraná. “Los valores estimados que se colocan en ese boletín hablan de entre 100 y 150 milímetros acumulados a partir de mañana, especialmente en esa área. El proceso empieza mañana y todos los días hay alta probabilidad de lluvia a partir de mañana sobre el este del país”, insistió Mingo.

🔴 LLUVIAS HASTA EL DOMINGO: METEOROLOGÍA ADVIERTE SOBRE UN FIN DE SEMANA CRÍTICO



📌 El director e Meteorología e Hidrología de la DINAC, Eduardo Mingo, anticipó un periodo de lluvias intermitentes desde el miércoles hasta el domingo y pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a… pic.twitter.com/v44kFXZvRM — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 20, 2026

¿Hasta cuando irán?

Según Eduardo Mingo, la inestabilidad del tiempo se extenderá hasta el domingo. “Mañana es una previa, unos aguaceros; el jueves, la misma situación ya un poco más generalizada y sistematizada a nivel de esa cuenca del Paraná. El viernes no para la situación y el sábado se incrementa la probabilidad, no solamente del lado nuestro de la cuenca compartida, sino del lado brasileño”, aseguró la autoridad.

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El director de Meteorología sostuvo que la cuenca alta del río Paraná va a recibir muchísima lluvia y eso transita agua abajo, generando el desborde de los causes hídricos que componen la cuenca. “No va a llover todo el día, pero todos los días sí van a haber precipitaciones. El sábado es un día crítico”, subrayó.

Igualmente, Mingo insistió que este escenario llegará a la capital del país para el fin de semana. “Ahí ya se incluye también a Asunción por un tema de tormentas: el viernes a la noche y el amanecer del sábado tenemos probabilidad de tormentas sobre capital y central también. Vamos a ir evaluando eso. El jueves va a estar más claro para capital, pero insistimos en el sector de la cuenca del Paraná que ya está pasando mal y va a seguir recibiendo mucha agua”, insistió.

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Además, destacó que el periodo más crítico se registrará entre el viernes y sábado. “El pico está allí. Los valores acumulados que se prevén son de 100 a 150 milímetros, en especial a lo largo de la cuenca del Paraná, desde Canindeyú, parte de Alto Paraná, Itapúa, Misiones y por supuesto hasta Ñeembucú también. Quiero insistir en que es el acumulado después de todos estos días de lluvia y no de un día en especifico”, recalcó la autoridad.

🔴 EL AMANECER DEL SÁBADO PREOCUPA A METEOROLOGÍA: PREVÉN TORMENTAS Y POSIBLE GRANIZO



🌧️ El director de Meteorología e Hidrología de la DINAC, Eduardo Mingo, señaló que el periodo de mayor atención será entre el viernes y el sábado, especialmente durante el amanecer de este… pic.twitter.com/qDxjJZ9xFo — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 20, 2026

Otros puntos

Refiriendose a otros puntos que se verán afectados en los próximos días, Eduardo Mingo hizo hincapié en la zona del bajo Chaco. “El viernes para el sábado, este sábado bien crítico el proceso, sobre todo en el amanecer desde lo que sería nuestro Bajo Chaco, departamento de Presidente Hayes, central, capital y hasta inclusive podemos hacer una recta o una curva que una capital con Alto Paraná”, dijo.

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Sobre los momentos de mayor caída de agua, Mingo refirió que las probabilidades de que se produzcan este tipo de eventos se centran en el amanecer y las primeras horas de la mañana, sobretodo para las zonas ubicadas a lo largo de la ruta PY02. No se descartan granizadas. “El viernes a la tarde o noche podríamos tener un toque de atención en la región oriental. Cuanto más nos aproximamos a la fecha y al evento, es donde podemos ajustar las áreas un poco más detalladamente”, agregó.

“Todas nuestras herramientas nos están dando de que a partir de mañana empieza esta historia de inestabilizarse más bien la cuenca del Paraná y el domingo el viento sur va a empujar hacia el noreste todo eso. El pico ahora mismo hoy está entre viernes para sábado de la probabilidad más puntual de granizada”, concluyó el director de meteorología e hidrología.