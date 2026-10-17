Video: El Niño azota Misiones y Ñeembucú y “esto recién empieza”, advierte la Defensoría

Durante una recorrida conjunta con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), encabezada por el ministro Arsenio Zárate, la Defensoría del Pueblo constató la gravedad del impacto de El Niño en diversas localidades del departamento de Ñeembucú, como Itacorá y Cerrito; y en la ciudad de Ayolas, departamento de Misiones.

En la zona de Itacorá, la comitiva vivió en carne propia la rapidez del fenómeno. Según el Ávila, en un lapso de apenas una hora, el agua avanzó aproximadamente 50 centímetros, obligando a evacuar de urgencia el punto donde se encontraban. Ante esta situación, las familias de la ribera ya abandonaron sus hogares hacia zonas más altas. Asimismo, los productores locales realizan un intenso traslado de animales para evitar que queden atrapados y sin alimento.

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Para mitigar el impacto inmediato, las autoridades entregaron kits de alimentos previstos para entre 10 y 15 días. El trabajo asistencial en Ñeembucú y Misiones se articula junto con los gobernadores Víctor Hugo Fornerón y Richard Ramírez, además de municipalidades y la propia ciudadanía, que ya se movilizó con ollas populares para asistir a los afectados.

Protección de derechos y prevención en los albergues

El defensor del Pueblo precisó que la función principal de la institución en esta emergencia es garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y prevenir situaciones de vulnerabilidad en los alojamientos temporales.

Debido al riesgo que genera el hacinamiento en albergues, la Defensoría supervisa que exista una adecuada separación de espacios por grupos familiares, hombres y mujeres, de modo a prevenir denuncias de violencia, abusos sexuales o problemas derivados del consumo de sustancias.

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Ante esta situación, la institución elaboró un documento técnico con recomendaciones preventivas sobre seguridad, agua potable, atención médica integral y salud mental para distribuir a los organismos de asistencia.

Alerta nacional: el agua llegará con fuerza a Asunción

Ávila remarcó que la emergencia “recién está empezando” y que el impacto se extenderá gradualmente a otras regiones del país. Como muestra de la rápida crecida, citó el caso del río Paraguay a la altura de Asunción, que pasó de 80 centímetros a 2,70 metros en solo 15 días, aun cuando la masa principal de agua todavía no ha llegado a la capital.

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El defensor hizo un llamado a la unidad y a la acción coordinada entre todas las instituciones del Estado y las organizaciones comunitarias para enfrentar lo que perfila ser un embate de gran magnitud en los próximos meses.