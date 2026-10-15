Fenómeno El Niño: Municipalidad de Asunción se prepara para tareas de contingencia

El nivel del río en capital continúa en ascenso. La primera línea de viviendas de los barrios ribereños ya está empezando a ser afectada. Por eso, desde la Municipalidad dicen se están planificando puntos en donde se instalarían los albergues para poder ubicar a estas familias y que no esté tan distante de sus hogares.

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En ese sentido, explicaron que el protocolo entra en acción una vez que el agua supere los 3,5 metros, es decir un metro más de la marca de hoy. Para la contención se tiene un presupuesto aproximado de 17.000 millones de guaraníes para poder utilizarlos en caso de emergencia, para asistencias, ya sea con materiales para la construcción de viviendas de emergencia y para víveres para garantizar la alimentación diaria.

♦ Municipalidad de Asunción alista plan de contingencia ante inminente crecida del río Paraguay y prevé asistencia para más de 15.000 personas en zonas ribereñas.



🗣 "Si es que sube 3 metros y medio el río, unas 15.000 personas se podrían ver afectadas por las crecidas"



La… pic.twitter.com/klOBiUfzYI — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) October 15, 2026

Trabajos en conjunto

Explicaron también se realizan los trabajos en conjunto con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de la Nación. Las autoridades estiman que alrededor de 300 familias distribuidas en los bañados, el barrio Ricardo Brugada y zonas de Tablada se verían afectadas. En total, serían alrededor de 15.000 damnificados a consecuencia de los eventos climáticos originados por el Fenómeno El Niño en capital.

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La situación también pone en foco el trabajo cordinado dentro de la comuna debido a que atraviesa un cambio de gobierno y de signo político en la intendencia.