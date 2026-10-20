Pronóstico del tiempo: ¿qué departamentos tendrán lluvias este martes?

Este martes, el ambiente será fresco durante las primeras horas y se tornará cálido a lo largo del día en gran parte de nuestro país, según el informe de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

El cielo estará mayormente nublado y los vientos soplarán principalmente del sureste, aunque en varias zonas serán variables.

Además, se esperan lluvias dispersas en localidades del norte del país y chaparrones en Salto del Guairá.

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¿En qué zonas se esperan lluvias?

La previsión de lluvias dispersas abarca Concepción, San Pedro, Pedro Juan Caballero, Pozo Colorado, Fuerte Olimpo y Mariscal José Félix Estigarribia.

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En Salto del Guairá se anuncian chaparrones. Para Asunción y otras localidades, el pronóstico indica cielo mayormente nublado, sin mencionar lluvias en el reporte proporcionado.

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¿Cuáles serán las temperaturas en Paraguay?

Las temperaturas mínimas y máximas previstas para este martes muestran diferencias entre regiones. Fuerte Olimpo registrará el ambiente más caluroso, con una máxima de 33 °C, mientras que Encarnación y San Juan Bautista llegarán a 25 °C.

En Asunción, la temperatura oscilará entre 14 y 26 °C durante la jornada, con cielo mayormente nublado y vientos del sureste.

Estas son las temperaturas previstas en las principales localidades:

Asunción: de 14 a 26 °C

Concepción: de 16 a 26 °C

San Pedro: de 15 a 26 °C

Caacupé: de 14 a 26 °C

Villarrica: de 13 a 26 °C

Coronel Oviedo: de 13 a 27 °C

Caazapá: de 12 a 26 °C

Encarnación: de 12 a 25 °C

San Juan Bautista: de 13 a 25 °C

Paraguarí: de 13 a 26 °C

Ciudad del Este: de 13 a 27 °C

Pilar: de 13 a 25 °C

Pedro Juan Caballero: de 16 a 26 °C

Salto del Guairá: de 14 a 27 °C

Pozo Colorado: de 17 a 27 °C

Fuerte Olimpo: de 21 a 33 °C

Mariscal José Félix Estigarribia: de 20 a 28 °C.

¿Cómo estará el tiempo en Asunción?

En la Capital, la mañana será fresca a cálida, con temperaturas de entre 14 y 23 °C. Por la tarde, el ambiente será cálido, con máximas de 26 °C.

Durante la noche, el cielo seguirá mayormente nublado y los vientos continuarán del sureste. La previsión de la DMH anuncia temperaturas de entre 24 y 21 °C para ese periodo.