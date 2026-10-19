Río Paraná inicia un lento retroceso en la zona de Ayolas

El informe hidrológico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) señala que el Paraná registró un leve descenso luego de alcanzar los 6,43 metros durante el último fin de semana. Para los próximos días, se prevé una disminución paulatina hasta aproximadamente 5,80 metros, aunque el nivel del río seguirá dentro de la franja de riesgo a consecuencia de El Niño.

La cota normal en el puerto local, situado aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), es de 1,80 metros. El nivel de alerta se establece en 4,20 metros, mientras que la altura de inundabilidad es de 4,50 metros.

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De acuerdo con los datos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas, la crecida del Paraná obligó a desplazar a más de 3.244 personas (1.040 familias). De este total, unas 221 familias se encuentran refugiadas en albergues, mientras que otras 819 están alojadas en casas de parientes o en alquileres.

Como parte de las medidas de contingencia, el COE habilitó 17 albergues temporales en distintos puntos del distrito para asistir a las familias damnificadas. Entre los espacios habilitados figuran el Polideportivo Municipal, la Junta Municipal, la Seccional Colorada, el Gimnasio de las Mil Viviendas y la USF de San José Mí, entre otros.

Caudales y pronóstico de lluvias

Según el informe de Yacyretá, el caudal de agua afluente a la CHY se sitúa actualmente en unos 35.000 m³/s. Para los próximos días, se proyecta una disminución hasta valores de entre 33.000 y 34.000 m³/s.

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No obstante, los caudales se mantienen un 37 % por encima del promedio histórico de septiembre y un 88 % por encima de la media en lo que va de octubre.

Para hoy y mañana no se prevén lluvias significativas. Sin embargo, a partir del miércoles 21 se esperan nuevas precipitaciones sobre la cuenca del río Iguazú y la zona de aporte a Yacyretá, con acumulados estimados de entre 50 y 90 milímetros, que podrían alcanzar los 230 milímetros en el escenario más desfavorable.

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El Niño mantiene la amenaza

Los organismos meteorológicos confirman una alta probabilidad de episodios de aguas altas durante el trimestre octubre-diciembre de 2026, asociados al fenómeno de El Niño, según el informe.

Ante este escenario, la EBY mantiene un monitoreo permanente de las condiciones hidrológicas y recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.