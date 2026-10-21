Crecida del arroyo Ñeembucú obliga a evacuar a pobladores de Valle Apu’a

Ante el avance de las aguas del arroyo Ñeembucú, que amenaza con agravar la situación de las familias rurales, familias de la compañía Valle Apu’a, del distrito de Pilar, tuvieron que evacuar sus viviendas. La preocupación aumenta debido al pronóstico de nuevas lluvias para los próximos días.

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Los pobladores responsabilizan del aumento del nivel del arroyo al cierre de las compuertas del sistema de bombeo instalado en la compañía Yataity, en el marco de las obras de la Defensa Costera de Pilar, específicamente en la fase A.

Según los lugareños, desde el inicio de la construcción del muro costero, destinado a proteger a la capital departamental de las inundaciones, las aguas del arroyo Ñeembucú afectan a la compañía de Valle Apu’a y a otras comunidades rurales de distritos vecinos.

Aseguraron que el manejo de las compuertas incide en el comportamiento del cauce y reclaman una solución que evite que las zonas rurales queden bajo agua mientras se busca proteger la ciudad.

Uno de los sectores más afectados por la situación es el de los oleros, que dependen de las condiciones climáticas para fabricar y secar ladrillos.

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La acumulación de agua y la persistencia de las lluvias los obligan a suspender sus actividades, con las consiguientes pérdidas económicas para las familias que dependen de esta fuente de ingresos.

Temen que la situación se vuelva crítica para diversos sectores

Eligio Morínigo, presidente de la Asociación de Oleros de Valle Apu’a, advirtió que la situación podría volverse crítica si continúa la crecida.

Señaló que las dificultades no afectan solamente a quienes se dedican a la fabricación de ladrillos, sino también a pequeños productores ganaderos, tamberos y agricultores de la zona.

La paralización de las actividades productivas representa un nuevo golpe para las familias rurales, que ven amenazados tanto sus medios de subsistencia como sus viviendas ante el avance del agua.

Por su parte, César Pérez, poblador de Valle Apu’a, también atribuyó la situación al cierre de las compuertas ubicadas en Yataity, donde funciona una de las estaciones de bombeo construidas como parte de la Defensa Costera de Pilar.

Incertidumbre ante pronóstico de más lluvias en Ñeembucú

Mientras los pobladores comienzan a abandonar las áreas más comprometidas, la posibilidad de nuevas precipitaciones genera mayor incertidumbre.

Las familias temen que el nivel del arroyo siga aumentando y que la inundación se extienda a otros sectores de la zona rural.

El avance de las aguas vuelve a poner en discusión el impacto de las obras de protección de Pilar sobre las comunidades ubicadas en las zonas bajas.

Los pobladores reclaman que se evalúe el manejo del sistema de compuertas y bombeo, ante la necesidad de proteger a la ciudad sin agravar las condiciones de vida de las familias rurales.