Pobladores de Valle Apu’a urgen asistencia médica y caminos de todo tiempo

La prolongada inundación en el distrito de Pilar mantiene paralizada la producción de ladrillos y afecta la salud de numerosas familias. Pobladores exigen obras estructurales y no solo asistencia momentánea.

Los campos anegados por las aguas estancadas continúan golpeando con fuerza a pequeños y medianos productores ganaderos, agricultores y, especialmente, a los oleros de la comunidad de Valle Apu’a, en el distrito de Pilar.

La falta de caminos y de limpieza de los cauces hídricos mantiene a la zona prácticamente aislada, con graves consecuencias económicas y sanitarias.

Desde hace varios meses, extensas áreas del departamento de Ñeembucú permanecen inundadas por aguas que no logran escurrirse debido a la colmatación y al abandono de los cauces naturales.

Esta situación no solo impide el trabajo productivo, sino que también genera un ambiente insalubre para las familias que viven rodeadas de agua.

Una pobladora de Valle Apu’a relató que varias personas ya presentan problemas de salud a causa de la humedad permanente y la falta de acceso a servicios básicos.

“Necesitamos la presencia de médicos y enfermeros que puedan asistirnos. Hay personas enfermas que requieren atención urgente y medicamentos”, expresó con preocupación.

Valle Apu’a es conocida por su histórica producción de ladrillos, actividad de la que dependen la mayoría de sus habitantes. Sin embargo, desde el inicio de las inundaciones, los oleros se vieron obligados a dejar de trabajar, perdiendo su principal fuente de ingresos.

“No podemos producir ni sacar nuestros productos, estamos completamente aislados”, lamentó Zulma Salinas, una de las afectadas.

Los pobladores pidieron a las autoridades soluciones de fondo. Entre los reclamos urgentes mencionan la limpieza de los cauces para permitir el escurrimiento del agua y la culminación del puente en la zona de Canoa Jekakue, obra considerada clave para restablecer la transitabilidad. “Necesitamos soluciones concretas, no solo víveres”, enfatizó Salinas.

Durante la jornada del sábado y la mañana del domingo, funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) recorrieron Valle Apu’a para el relevamiento de datos, con el anuncio de la entrega de víveres prevista para el próximo martes.

El operativo también abarcó las zonas de Montuoso Costa y Potrero Pirú, en el distrito de Guazucuá. No obstante, los pobladores insisten en que la asistencia debe ir acompañada de obras que les permitan recuperar su trabajo y su dignidad.