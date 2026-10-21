Meteorología anuncia tormentas más intensas para el viernes y el fin de semana

Julio Ayala, pronosticador de turno de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), informó que núcleos dispersos de tormentas comenzaron a desarrollarse durante la mañana de este miércoles.

Según explicó, esta condición ya estaba contemplada en el boletín especial emitido el martes, que abarca las jornadas de hoy y mañana.

Agregó que el pronóstico indica que la inestabilidad continuará durante los próximos días, aunque con diferencias en las características de las tormentas. Para el viernes y el sábado se espera un sistema más organizado, capaz de abarcar una zona más amplia y generar mayores volúmenes de lluvia durante más tiempo.

“Esa sería la diferencia principal entre las tormentas de hoy y mañana, que van a ser más puntuales y van a generar condición de tiempo severo, pero hacia el viernes y sábado estas tormentas abarcan una zona más amplia y también con la misma posibilidad de generar condición de tiempo severo”, dijo.

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Tormentas más organizadas y riesgo de tiempo severo

El pronosticador explicó que las condiciones de tiempo severo contemplan la posibilidad de caída de granizos, vientos muy fuertes, abundante actividad eléctrica y precipitaciones intensas. Estos fenómenos podrían presentarse tanto durante los eventos previstos para hoy y mañana como en los sistemas más organizados que se esperan desde el viernes.

En cuanto al riesgo de granizadas, Ayala señaló que, durante este miércoles, las mayores probabilidades se concentran principalmente en el sur y sureste del país. Sin embargo, indicó que las posibilidades aumentarán considerablemente a partir del jueves, en el marco de la persistencia de la inestabilidad.

El escenario previsto para el viernes y el sábado presenta una señal de mayor preocupación por la organización del sistema de tormentas. El pronosticador recordó que estos fenómenos pueden afectar a distintas localidades y destacó la importancia de adoptar medidas preventivas ante los avisos meteorológicos.

“Cuando hay una alerta de tormentas, uno siempre debe tomar los recaudos necesarios. La última vez afectó a Asunción y nos dimos cuenta que en realidad este tipo de fenómenos ocurre en nuestro país. Sin embargo, en el resto del año esto ocurre de manera constante en el interior”, declaró.

Prevén acumulados importantes de lluvia y crecida de los ríos

Según Ayala, desde este miércoles hasta el domingo se esperan acumulados de entre 100 y 150 milímetros en sectores del centro, sur y este del país, aunque no se descartan valores superiores a los 150 mm en puntos específicos.

Apuntó que estas precipitaciones podrían contribuir a la crecida sostenida de los ríos Paraguay y Paraná, además de generar inundaciones por desborde.

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Ante la continuidad de la inestabilidad y la posibilidad de fenómenos severos, Ayala recomendó a la ciudadanía monitorear constantemente las alertas y los avisos emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología.