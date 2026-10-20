Lluvias de hasta 90 mm y vientos fuertes: así vienen mañana y pasado

Mediante un boletín especial, la Dirección de Meteorología emitió una alerta por tormentas y lluvias intensas que se desarrollarán en varias zonas del territorio nacional este miércoles y jueves.

Detallan que durante el amanecer del miércoles se prevé el desarrollo de núcleos de tormentas primeramente al sur y sureste de la Región Oriental. Se prevé que afecten principalmente esta zona del país con lluvias y tormentas intensas y mejorías parciales.

Ya a partir de la noche, la madrugada y durante el día jueves, las tormentas podrían afectar departamentos ubicados más al norte y noreste del país, pudiendo ocasionar fenómenos puntualmente importantes.

Se estiman acumulados importantes que irán hasta los 90 mm y puntualmente superiores en algunas zonas, ráfagas de vientos en torno a 90 km/h y en forma puntual superiores, alta frecuencia de descargas eléctricas y la alta probabilidad de caída de granizos.

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Las zonas afectadas

Alto Paraná, Itapúa y Caazapá serán afectados con lluvias acumuladas de entre 60 y 90 mm y puntualmente superiores, vientos con ráfagas en torno a 90 km/h y puntualmente superiores y alta probabilidad de caída de granizo forma puntual entre la mañana del miércoles y la noche del jueves.

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El sureste de Canindeyú y sureste de Caaguazú serán afectados con lluvias acumuladas de entre 60 y 90 mm y puntualmente superiores, vientos con ráfagas en torno a 90 km/h y puntualmente superiores y alta probabilidad de caída de granizo en forma puntual desde la tarde del miércoles hasta la noche del domingo.

Una pequeña parte del sur de Boquerón y el sur de Presidente Hayes serán afectados por lluvias acumuladas puntuales de entre 20 y 60 mm, vientos con ráfagas en torno a 60 km/h y alta probabilidad de caída de forma puntual desde la noche del miércoles hasta la noche del jueves.

San Pedro, Cordillera, Central y la capital, Asunción, serán afectados por lluvias acumuladas puntuales de entre 20 y 60 mm, vientos con ráfagas en torno a 60 km/h y alta probabilidad de caída de forma puntual desde la mañana del jueves hasta la noche.

El sureste de Guairá, sureste de Ñeembucú y sureste de Misiones también serán afectados con lluvias acumuladas de entre 60 y 90 mm y puntualmente superiores, vientos con ráfagas en torno a 90 km/h y puntualmente superiores y alta probabilidad de caída de granizo en forma puntual desde la mañana del miércoles hasta la noche del jueves.

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El noroeste de Guairá, noroeste de Ñeembucú y noroeste de Misiones también lluvias acumuladas de entre 60 y 90 mm y puntualmente superiores, vientos con ráfagas en torno a 90 km/h y puntualmente superiores y alta probabilidad de caída de granizo forma puntual desde la mañana del miércoles hasta la noche del jueves.