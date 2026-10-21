Pronóstico para este miércoles: ¿dónde se esperan lluvias y tormentas?

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) prevé para este miércoles una jornada cálida a calurosa, con cielo mayormente nublado y lluvias en distintas localidades del país. Las temperaturas máximas oscilarán entre 24 y 39 °C en las ciudades incluidas en el pronóstico, mientras que se esperan ocasionales tormentas eléctricas.

En Asunción, la mañana se presentará cálida, con temperaturas de entre 25 y 27 °C, cielo mayormente nublado, vientos del noreste y lluvias dispersas.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará entre 27 y 29 °C. El pronóstico indica que el cielo continuará mayormente nublado, con vientos del noreste que luego serán variables, además de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.

Por la noche, el ambiente seguirá cálido, con temperaturas de entre 26 y 24 °C, cielo mayormente nublado y vientos variables.

Lea más: Lluvias de hasta 90 mm y vientos fuertes: así vienen mañana y pasado

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Dónde se esperan lluvias y tormentas eléctricas?

En Concepción, la jornada será cálida a calurosa, con una mínima de 21 °C y una máxima de 34 °C. Se prevén chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas, bajo un cielo mayormente nublado y con vientos del noreste que luego serán variables.

En San Pedro, las temperaturas oscilarán entre 21 y 32 °C. La previsión señala lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

Mientras tanto que en Caacupé se espera una mínima de 22 °C y una máxima de 29 °C, también con lluvias dispersas y posibles tormentas.

En Villarrica, el pronóstico anuncia temperaturas de entre 21 y 26 °C, con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. En Coronel Oviedo, la mínima será de 20 °C y la máxima de 28 °C, con condiciones similares durante la jornada.

Temperaturas previstas en el centro y sur del país

En Caazapá, se espera una mínima de 20 °C y una máxima de 26 °C, con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas.

En Encarnación, las temperaturas se ubicarán entre 19 y 24 °C, también con precipitaciones y posibles tormentas.

San Juan Bautista tendrá una mínima de 19 °C y una máxima de 26 °C, con cielo mayormente nublado, vientos del noreste que luego serán variables y lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.

En Paraguarí, la temperatura variará entre 21 y 28 °C. La previsión incluye lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, en una jornada cálida y con cielo mayormente nublado.

Lluvias previstas en el este y sur de Paraguay

En Ciudad del Este, se espera una jornada cálida, con temperaturas de entre 20 y 24 °C, cielo mayormente nublado y lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.

En Pilar, la mínima será de 19 °C y la máxima de 27 °C. El pronóstico también anuncia lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, además de vientos del noreste que luego serán variables.

Por su parte, Salto del Guairá tendrá temperaturas de entre 21 y 28 °C, con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas durante la jornada.

¿Cuáles serán las zonas más calurosas?

En el norte del país, Pedro Juan Caballero registrará una mínima de 20 °C y una máxima de 32 °C. Se prevén chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas, con vientos del noreste que luego serán variables.

En Pozo Colorado, las temperaturas oscilarán entre 22 y 36 °C. El pronóstico indica lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, bajo un cielo mayormente nublado y con vientos del norte que luego serán variables.

Lea más: ¡Atención! Estos serán los dos días más críticos por intensas lluvias esta semana

Fuerte Olimpo tendrá una mínima de 23 °C y una máxima de 38 °C. La jornada será calurosa, con chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas.

La temperatura más alta de las localidades incluidas en el informe se prevé en Mariscal José Félix Estigarribia, donde la máxima llegará a 39 °C, con una mínima de 23 °C. Se espera una jornada calurosa, cielo mayormente nublado, vientos del norte que luego serán variables, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas.