Clima
21 de octubre de 2026 - 14:39

Meteorología mantiene alerta por tormentas: ¿Cuáles son los departamentos afectados?

Calle urbana con coches y motos estacionados bajo un cielo nublado y lluvia, pavimento mojado refleja el entorno.
Lluvia y tormentas eléctricas se registran desde la madrugada de este viernes en San Juan Bautista, Misiones.Jesús Riveros

Durante la tarde de este miércoles, la Dirección de Meteorología emitió un nuevo aviso sobre la probabilidad de fenómenos de tiempo severo, que incluyen lluvias con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y la ocasional caída de granizo. A continuación, los detalles del área bajo alerta.

Por ABC Color
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La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) mantiene la alerta por tiempo severo a través de un boletín especial emitido a las 13:50 de este miércoles. El reporte detalla el desarrollo de núcleos de tormentas de variada intensidad sobre la zona de cobertura.

Este sistema atmosférico generará lluvias intensas, tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, ráfagas de viento y la probabilidad de caída de granizo de forma puntual.

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Las tormentas se manifestarán especialmente sobre el centro, sur y este de la Región Oriental. Los departamentos incluidos en el aviso son:

  • Guairá
  • Caaguazú (sur, centro y este)
  • Caazapá
  • Itapúa
  • Misiones
  • Paraguarí (este)
  • Alto Paraná
  • Ñeembucú (noreste y sureste)

¿Cómo estará el tiempo en Asunción?

Para lo que resta de la tarde de este miércoles en la capital, se prevé un ambiente cálido con temperaturas de entre 27 y 30 °C, cielo mayormente nublado, vientos del noreste y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

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En las primeras horas de la noche se mantendrá el clima cálido, con temperaturas de entre 24 y 27 °C, cielo mayormente nublado, vientos del noreste que luego pasarán a ser variables, acompañados de lluvias dispersas. Hacia el final de la noche y la madrugada, la marca térmica descenderá a un rango de entre 22 y 24 °C.