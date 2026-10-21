Meteorología mantiene alerta por tormentas: ¿Cuáles son los departamentos afectados?

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) mantiene la alerta por tiempo severo a través de un boletín especial emitido a las 13:50 de este miércoles. El reporte detalla el desarrollo de núcleos de tormentas de variada intensidad sobre la zona de cobertura.

Este sistema atmosférico generará lluvias intensas, tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, ráfagas de viento y la probabilidad de caída de granizo de forma puntual.

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Las tormentas se manifestarán especialmente sobre el centro, sur y este de la Región Oriental. Los departamentos incluidos en el aviso son:

Guairá

Caaguazú (sur, centro y este)

Caazapá

Itapúa

Misiones

Paraguarí (este)

Alto Paraná

Ñeembucú (noreste y sureste)

¿Cómo estará el tiempo en Asunción?

Para lo que resta de la tarde de este miércoles en la capital, se prevé un ambiente cálido con temperaturas de entre 27 y 30 °C, cielo mayormente nublado, vientos del noreste y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

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En las primeras horas de la noche se mantendrá el clima cálido, con temperaturas de entre 24 y 27 °C, cielo mayormente nublado, vientos del noreste que luego pasarán a ser variables, acompañados de lluvias dispersas. Hacia el final de la noche y la madrugada, la marca térmica descenderá a un rango de entre 22 y 24 °C.