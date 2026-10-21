Intensa lluvia se registra en la capital de Misiones

Una intensa lluvia, acompañada de tormentas eléctricas, se registra desde pasado el mediodía en la ciudad de San Juan Bautista, capital del departamento de Misiones.
Las precipitaciones se presentaron tal como ya lo advertía la alerta meteorológica emitida por la Dirección de Meteorología e Hidrología, que señala la posibilidad de fenómenos de tiempo severo en esta zona del país.
Lea más: Mapa de raudales: cuáles son los cruces más peligrosos en Asunción y Central
Hasta el momento, no se reportaron afectaciones a consecuencia del temporal. La lluvia continúa en la capital de Misiones.
La alerta meteorológica continúa vigente y contempla lluvias con ocasionales tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizo.