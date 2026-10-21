Mapa de raudales: cuáles son los cruces más peligrosos en Asunción y Central

La acumulación de agua durante lluvias intensas vuelve a poner en foco la vulnerabilidad de la infraestructura vial en los principales municipios del departamento Central y Asunción.

Ante cada aviso de temporal, circular por determinadas arterias se transforma en un riesgo directo para conductores y peatones debido a la fuerza de las corrientes y el desborde de arroyos urbanos.

Para reducir el impacto de estos eventos y prevenir situaciones graves, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) compartió un mapeo elaborado con base a informes de las autoridades municipales de Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque y Lambaré.

El mapeobusca advertir a los ciudadanos sobre los sectores donde históricamente se concentran los caudales más violentos, instando a buscar vías alternativas durante los lapsos de mayor inestabilidad meteorológica.

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Asunción: zonas críticas

En el caso de Asunción, las intersecciones críticas se distribuyen tanto en avenidas de acceso de alto flujo como en sectores de barrios residenciales:

Avenida Perú y Avenida Artigas

Avenida Artigas y Arroyo Mburicaó

Avenida General Santos y San Antonio

Montevideo esquina 12 Proyectada y 13 Proyectada

Avenida Eusebio Ayala y Avenida Boggiani

Avenida República Argentina y Caaguazú

Avenida Fernando de la Mora (Ruta PY01) y Bartolomé de las Casas

Avenida Fernando de la Mora (Ruta PY01) y Avda. De la Victoria.

Raudales en Fernando de la Mora:

Por su parte, Fernando de la Mora presenta un amplio listado de avenidas y calles internas afectadas por la falta de drenaje adecuado.

Cacique Cara Cara desde Defensores del Chaco hasta Camperchioli (Zona Norte)

Del Carmen desde Lapacho hasta Mariscal Estigarribia

Lapacho desde Benza Carrera

Coronel Ortiz hasta Amarillo

Peñarol desde 11 de Diciembre hasta Teniente Etienne

Acaray desde Molas hasta Mariscal López

Teniente Etienne desde Río Ypané hasta Mariscal Estigarribia

Pitiantuta hasta Humaitá

Sargento Aguilera desde Capellanes del Chaco hasta Jerusalén

Humaitá desde Olimpo hasta Avenida Avelino Martínez.

Puntos de riesgo en San Lorenzo, Luque y Lambaré

En la ciudad de San Lorenzo, los puntos de acumulación hídrica abarcan zonas céntricas y tramos de interconexión interurbana.

14 de Mayo y 14 de Junio (o Bermúdez)

Saturio Ríos y 14 de Mayo

De la Victoria y zona del I.I. (Barrio Kuña Porã / Ru Porã)

Avenida Avelino Martínez (tramo general)

Avenida Avelino Martínez y Acceso a Reducto / Pratt Gill

Avenida Avelino Martínez y Avenida Brasil

Avenida Avelino Martínez y Marcelina Insfrán

Manuel Ortiz Guerrero desde General Aquino hasta desvío Areguá

Zona Reducto (Mita’i)

Avenida Aratiri.

La ciudad de Luque cuenta con un mapa de riesgo focalizado en barrios tradicionales y conexiones vecinales.

Calle Rosario esquina Matadería (Segundo Barrio)

Calle Benigno González y Vía Férrea (Segundo Barrio)

Calle Luciano Orrego esquina Rosario

Mariscal López y Curupayty (Inmediaciones del Club Balderrama)

Calle Vapor Cué esquina Capitán Insfrán / Curupayty (Tercer Barrio)

Calle La Paz esquina Capitán Insfrán (Cuarto Barrio)

Calle Vergel Luqueño esquina desvío a Yukyry (Cañada Garay)

Calle Vergel Luqueño esquina Espinillo (Barrio Yka’a)

Profesor Almada esquina General Caballero

Calle Cerro León esquina Ybytyruzú

Calle Don Lorenzo Melgarejo

Calle sin nombre y C.V.F. María Auxiliadora (Mora Cué)

Zárate Isla.

Para el municipio de Lambaré, las zonas de severa acumulación de agua coinciden con los tramos donde los arroyos locales sobrepasan la capacidad de canalización.

Avenida Carretera de López y San Pedro

Avenida Carretera de López y Tobatí

Avenida Augusto Roa Bastos y Arroyo Lambaré

Avenida República Argentina y Amador de Montoya

Madre Eugenia Ravasco y San Rafael

Avenida Bruno Guggiari y San Rafael

Cerro Lambaré y Padre Casanello

Avenida Cacique Lambaré y Río Apa

Avenida Cacique Lambaré y Humaitá

Avenida Cacique Lambaré y Héroes del 70

Avenida Cacique Lambaré y Juan Bautista Rivarola

Avenida Luis María Argaña y Purificación.

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Recomendaciones ante raudales

La recomendación emitida por los organismos de seguridad vial refiere la importancia de no intentar cruzar raudales a pie ni al mando de un vehículo.

El monitoreo constante de los pronósticos de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) y el conocimiento previo de estas rutas críticas resultan esenciales para evitar percances fatales durante el desarrollo de eventos de tiempo severo.