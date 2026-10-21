Mapa de raudales: cuáles son los cruces más peligrosos en Asunción y Central

La acumulación de agua durante lluvias intensas vuelve a poner en foco la vulnerabilidad de la infraestructura vial en los principales municipios del departamento Central y Asunción.
Ante cada aviso de temporal, circular por determinadas arterias se transforma en un riesgo directo para conductores y peatones debido a la fuerza de las corrientes y el desborde de arroyos urbanos.
Para reducir el impacto de estos eventos y prevenir situaciones graves, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) compartió un mapeo elaborado con base a informes de las autoridades municipales de Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque y Lambaré.
El mapeobusca advertir a los ciudadanos sobre los sectores donde históricamente se concentran los caudales más violentos, instando a buscar vías alternativas durante los lapsos de mayor inestabilidad meteorológica.
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Asunción: zonas críticas
En el caso de Asunción, las intersecciones críticas se distribuyen tanto en avenidas de acceso de alto flujo como en sectores de barrios residenciales:
- Avenida Perú y Avenida Artigas
- Avenida Artigas y Arroyo Mburicaó
- Avenida General Santos y San Antonio
- Montevideo esquina 12 Proyectada y 13 Proyectada
- Avenida Eusebio Ayala y Avenida Boggiani
- Avenida República Argentina y Caaguazú
- Avenida Fernando de la Mora (Ruta PY01) y Bartolomé de las Casas
- Avenida Fernando de la Mora (Ruta PY01) y Avda. De la Victoria.
Raudales en Fernando de la Mora:
Por su parte, Fernando de la Mora presenta un amplio listado de avenidas y calles internas afectadas por la falta de drenaje adecuado.
- Cacique Cara Cara desde Defensores del Chaco hasta Camperchioli (Zona Norte)
- Del Carmen desde Lapacho hasta Mariscal Estigarribia
- Lapacho desde Benza Carrera
- Coronel Ortiz hasta Amarillo
- Peñarol desde 11 de Diciembre hasta Teniente Etienne
- Acaray desde Molas hasta Mariscal López
- Teniente Etienne desde Río Ypané hasta Mariscal Estigarribia
- Pitiantuta hasta Humaitá
- Sargento Aguilera desde Capellanes del Chaco hasta Jerusalén
- Humaitá desde Olimpo hasta Avenida Avelino Martínez.
Puntos de riesgo en San Lorenzo, Luque y Lambaré
En la ciudad de San Lorenzo, los puntos de acumulación hídrica abarcan zonas céntricas y tramos de interconexión interurbana.
- 14 de Mayo y 14 de Junio (o Bermúdez)
- Saturio Ríos y 14 de Mayo
- De la Victoria y zona del I.I. (Barrio Kuña Porã / Ru Porã)
- Avenida Avelino Martínez (tramo general)
- Avenida Avelino Martínez y Acceso a Reducto / Pratt Gill
- Avenida Avelino Martínez y Avenida Brasil
- Avenida Avelino Martínez y Marcelina Insfrán
- Manuel Ortiz Guerrero desde General Aquino hasta desvío Areguá
- Zona Reducto (Mita’i)
- Avenida Aratiri.
La ciudad de Luque cuenta con un mapa de riesgo focalizado en barrios tradicionales y conexiones vecinales.
- Calle Rosario esquina Matadería (Segundo Barrio)
- Calle Benigno González y Vía Férrea (Segundo Barrio)
- Calle Luciano Orrego esquina Rosario
- Mariscal López y Curupayty (Inmediaciones del Club Balderrama)
- Calle Vapor Cué esquina Capitán Insfrán / Curupayty (Tercer Barrio)
- Calle La Paz esquina Capitán Insfrán (Cuarto Barrio)
- Calle Vergel Luqueño esquina desvío a Yukyry (Cañada Garay)
- Calle Vergel Luqueño esquina Espinillo (Barrio Yka’a)
- Profesor Almada esquina General Caballero
- Calle Cerro León esquina Ybytyruzú
- Calle Don Lorenzo Melgarejo
- Calle sin nombre y C.V.F. María Auxiliadora (Mora Cué)
- Zárate Isla.
Para el municipio de Lambaré, las zonas de severa acumulación de agua coinciden con los tramos donde los arroyos locales sobrepasan la capacidad de canalización.
- Avenida Carretera de López y San Pedro
- Avenida Carretera de López y Tobatí
- Avenida Augusto Roa Bastos y Arroyo Lambaré
- Avenida República Argentina y Amador de Montoya
- Madre Eugenia Ravasco y San Rafael
- Avenida Bruno Guggiari y San Rafael
- Cerro Lambaré y Padre Casanello
- Avenida Cacique Lambaré y Río Apa
- Avenida Cacique Lambaré y Humaitá
- Avenida Cacique Lambaré y Héroes del 70
- Avenida Cacique Lambaré y Juan Bautista Rivarola
- Avenida Luis María Argaña y Purificación.
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Recomendaciones ante raudales
La recomendación emitida por los organismos de seguridad vial refiere la importancia de no intentar cruzar raudales a pie ni al mando de un vehículo.
El monitoreo constante de los pronósticos de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) y el conocimiento previo de estas rutas críticas resultan esenciales para evitar percances fatales durante el desarrollo de eventos de tiempo severo.