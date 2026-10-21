Clima
21 de octubre de 2026 - 13:18

Mapa de raudales: cuáles son los cruces más peligrosos en Asunción y Central

IAutos "flotando" en los raudales, tras la inundación del lunes en los barrios Itay Santa María y Santa Teresa de Asunción y Fernando de la Mora.
Autos "flotando" en los raudales, tras la inundación den los barrios Itay Santa María y Santa Teresa de Asunción y Fernando de la Mora.Gentileza

Un mapeo elaborado por la SEN identifica los cruces viales y avenidas con mayor peligro de inundación y arrastre durante tormentas severas. Acá te contamos cuáles son las zonas de alto riesgo en Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque y Lambaré.

Por ABC Color
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La acumulación de agua durante lluvias intensas vuelve a poner en foco la vulnerabilidad de la infraestructura vial en los principales municipios del departamento Central y Asunción.

Ante cada aviso de temporal, circular por determinadas arterias se transforma en un riesgo directo para conductores y peatones debido a la fuerza de las corrientes y el desborde de arroyos urbanos.

Para reducir el impacto de estos eventos y prevenir situaciones graves, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) compartió un mapeo elaborado con base a informes de las autoridades municipales de Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque y Lambaré.

El mapeobusca advertir a los ciudadanos sobre los sectores donde históricamente se concentran los caudales más violentos, instando a buscar vías alternativas durante los lapsos de mayor inestabilidad meteorológica.

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Asunción: zonas críticas

En el caso de Asunción, las intersecciones críticas se distribuyen tanto en avenidas de acceso de alto flujo como en sectores de barrios residenciales:

  • Avenida Perú y Avenida Artigas
  • Avenida Artigas y Arroyo Mburicaó
  • Avenida General Santos y San Antonio
  • Montevideo esquina 12 Proyectada y 13 Proyectada
  • Avenida Eusebio Ayala y Avenida Boggiani
  • Avenida República Argentina y Caaguazú
  • Avenida Fernando de la Mora (Ruta PY01) y Bartolomé de las Casas
  • Avenida Fernando de la Mora (Ruta PY01) y Avda. De la Victoria.

Raudales en Fernando de la Mora:

Por su parte, Fernando de la Mora presenta un amplio listado de avenidas y calles internas afectadas por la falta de drenaje adecuado.

  • Cacique Cara Cara desde Defensores del Chaco hasta Camperchioli (Zona Norte)
  • Del Carmen desde Lapacho hasta Mariscal Estigarribia
  • Lapacho desde Benza Carrera
  • Coronel Ortiz hasta Amarillo
  • Peñarol desde 11 de Diciembre hasta Teniente Etienne
  • Acaray desde Molas hasta Mariscal López
  • Teniente Etienne desde Río Ypané hasta Mariscal Estigarribia
  • Pitiantuta hasta Humaitá
  • Sargento Aguilera desde Capellanes del Chaco hasta Jerusalén
  • Humaitá desde Olimpo hasta Avenida Avelino Martínez.

Puntos de riesgo en San Lorenzo, Luque y Lambaré

En la ciudad de San Lorenzo, los puntos de acumulación hídrica abarcan zonas céntricas y tramos de interconexión interurbana.

  • 14 de Mayo y 14 de Junio (o Bermúdez)
  • Saturio Ríos y 14 de Mayo
  • De la Victoria y zona del I.I. (Barrio Kuña Porã / Ru Porã)
  • Avenida Avelino Martínez (tramo general)
  • Avenida Avelino Martínez y Acceso a Reducto / Pratt Gill
  • Avenida Avelino Martínez y Avenida Brasil
  • Avenida Avelino Martínez y Marcelina Insfrán
  • Manuel Ortiz Guerrero desde General Aquino hasta desvío Areguá
  • Zona Reducto (Mita’i)
  • Avenida Aratiri.

La ciudad de Luque cuenta con un mapa de riesgo focalizado en barrios tradicionales y conexiones vecinales.

  • Calle Rosario esquina Matadería (Segundo Barrio)
  • Calle Benigno González y Vía Férrea (Segundo Barrio)
  • Calle Luciano Orrego esquina Rosario
  • Mariscal López y Curupayty (Inmediaciones del Club Balderrama)
  • Calle Vapor Cué esquina Capitán Insfrán / Curupayty (Tercer Barrio)
  • Calle La Paz esquina Capitán Insfrán (Cuarto Barrio)
  • Calle Vergel Luqueño esquina desvío a Yukyry (Cañada Garay)
  • Calle Vergel Luqueño esquina Espinillo (Barrio Yka’a)
  • Profesor Almada esquina General Caballero
  • Calle Cerro León esquina Ybytyruzú
  • Calle Don Lorenzo Melgarejo
  • Calle sin nombre y C.V.F. María Auxiliadora (Mora Cué)
  • Zárate Isla.

Para el municipio de Lambaré, las zonas de severa acumulación de agua coinciden con los tramos donde los arroyos locales sobrepasan la capacidad de canalización.

  • Avenida Carretera de López y San Pedro
  • Avenida Carretera de López y Tobatí
  • Avenida Augusto Roa Bastos y Arroyo Lambaré
  • Avenida República Argentina y Amador de Montoya
  • Madre Eugenia Ravasco y San Rafael
  • Avenida Bruno Guggiari y San Rafael
  • Cerro Lambaré y Padre Casanello
  • Avenida Cacique Lambaré y Río Apa
  • Avenida Cacique Lambaré y Humaitá
  • Avenida Cacique Lambaré y Héroes del 70
  • Avenida Cacique Lambaré y Juan Bautista Rivarola
  • Avenida Luis María Argaña y Purificación.

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Recomendaciones ante raudales

La recomendación emitida por los organismos de seguridad vial refiere la importancia de no intentar cruzar raudales a pie ni al mando de un vehículo.

El monitoreo constante de los pronósticos de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) y el conocimiento previo de estas rutas críticas resultan esenciales para evitar percances fatales durante el desarrollo de eventos de tiempo severo.