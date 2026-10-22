San Ignacio: lluvias colapsan canal de desagüe y afectan a familias de Santa Rita Taturuguá

La comunidad de Santa Rita Taturuguá, una de las compañías del distrito de San Ignacio, Misiones, se vio afectada por el fenómeno climático El Niño, a consecuencia de las intensas lluvias registradas desde tempranas horas de este jueves.

El sistema de canalización del desagüe pluvial colapsó y el agua ingresó a varios sectores de la comunidad, afectando directamente a familias de los barrios San Lorenzo, Talavera, Potrerito y Recoleta.

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Los habitanteas afectados señalaron que el problema se debe, en parte, a la falta de un adecuado acondicionamiento y limpieza del canal de desagüe. También reclamaron el cambio de una alcantarilla ubicada en uno de los accesos por un puente tipo celular, cuya estructura permitiría un mayor flujo de agua.

Carolina Lugo, una de las afectadas, señaló que durante la jornada se registraron aproximadamente 150 milímetros de lluvia, lo que provocó el desborde del canal y la inundación de varios sectores de la comunidad.

“Después de mucha lluvia que tuvimos en esta mañana, la cual fue de 150 milímetros, el canal de desagüe colapsó y el agua nos inundó totalmente en diferentes barrios de la compañía de Santa Rita Taturuguá. En uno de los barrios, unas cuatro viviendas fueron afectadas directamente”, indicó.

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Lugo explicó que la alcantarilla ubicada en uno de los canales de desagüe resulta insuficiente para soportar el caudal de agua durante las lluvias intensas.

“La alcantarilla que tenemos en el acceso a nuestro barrio es muy chica y fue sobrepasada por la cantidad de agua que cayó. En varias ocasiones ya habíamos pedido que se realice el cambio por un puente tipo celular, pero jamás nos hicieron caso las autoridades y ahora estamos en apuros”, agregó.

Por su parte, Victoria Ortiz, otra de las afectadas, pidió asistencia urgente a las autoridades departamentales y a la nueva administración municipal de San Ignacio, debido a que la comunidad de Santa Rita Taturuguá corresponde a este municipio.

“En esta ocasión nos apuró bastante el agua. La lluvia de hoy sobrepasó totalmente la alcantarilla, cuyo cambio solicitamos en varias ocasiones para no llegar a esto. Pensábamos que iban a intervenir con trabajos preventivos relacionados con el fenómeno El Niño, pero jamás nos hicieron caso”, manifestó Ortiz.