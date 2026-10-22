Tormentas se intensifican en el sur y estas son las zonas bajo alerta esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso especial a las 20:20, y alerta sobre el desarrollo acelerado de celdas de tormenta que amenazan con generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la noche de hoy y la madrugada del viernes.

Lea más: Anuncian tormentas con vientos de hasta 90 km/h desde este viernes

El informe oficial señala que el sistema de inestabilidad afecta principalmente al sur y oeste del departamento de Itapúa, al centro y sur de Misiones, y al sureste de Ñeembucú. No descarta que, con el correr de las horas, la zona de cobertura se expanda hacia otros departamentos.

Peligro de temporal entre viernes y sábado

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió además un boletín especial que anticipa la llegada de un sistema de tormentas más organizado para la jornada del viernes 23 y que se extenderá hasta el sábado 24 de octubre.

Las proyecciones indican acumulados generales de lluvia entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunas zonas puntuales los valores podrían dispararse entre los 60 y 90 milímetros.

Lea más: Alerta meteorológica, EN VIVO: advierten sobre lluvias y tormentas eléctricas para todo el país

A este volumen de agua se sumará una alta frecuencia de descargas eléctricas y ráfagas de viento del sector noreste que rotarán al sur, alcanzando velocidades promedio de 60 km/h, con picos violentos de hasta 90 km/h o más. También se prevé la caída de granizos en puntos aislados.