Anuncian tormentas con vientos de hasta 90 km/h desde este viernes

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) mantiene vigentes avisos por lluvias y tormentas eléctricas en diversos puntos del país, y emitió un boletín especial que advierte sobre el ingreso de un nuevo sistema de tormentas previsto entre el viernes 23 y el sábado 24 de octubre.
<b>Pronóstico de fenómenos severos:</b>
- Lluvias: Se estiman acumulados generales de entre 20 y 50 milímetros, con registros puntuales de 60 a 90 milímetros o superiores.
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- Actividad eléctrica: Se anticipan descargas eléctricas de alta frecuencia en las zonas afectadas.
- Vientos y granizos: Las ráfagas soplarán en torno a los 60 km/h, con posibles picos de 90 km/h o más. Asimismo, se advierte sobre la caída puntual de granizos. La intensidad de estos eventos meteorológicos podría variar según la zona.
Distribución de alertas por niveles
El territorio nacional se encuentra bajo un sistema de alertas diferenciadas:
Alerta Naranja: Se prevén lluvias intensas de 60 a 90 milímetros (con valores superiores de forma puntual) y ráfagas de viento cercanas a los 90 km/h.
- Departamentos comprendidos: Alto Paraná, Caazapá, Itapúa, Caaguazú, Canindeyú y Guairá.
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Alerta Amarilla: Los acumulados estimados rondan entre los 20 y 60 milímetros, con ráfagas de viento en torno a los 60 km/h.
- Departamentos comprendidos: Amambay, Asunción, Cordillera, San Pedro, Concepción.
¿Qué departamentos están afectados por ambas alertas?
Asimismo, el boletín especial de Meteorología detalla en su mapa de riesgo que determinadas zonas del país se verán alcanzadas de manera simultánea por ambas alertas (amarilla y naranja). Los departamentos afectados son:
- Central.
- Ñeembucú.
- Presidente Hayes.
- Paraguarí.
- Misiones.
- Boquerón.
Los horarios de cobertura varían según cada departamento a lo largo de ambas jornadas. Desde Meteorología advierten que podrían registrarse mejoras parciales de manera temporal, por lo que recomiendan seguir de cerca las actualizaciones oficiales ante la posible formación de nuevos núcleos tormentosos.