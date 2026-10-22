Anuncian tormentas con vientos de hasta 90 km/h desde este viernes

Anuncian tormentas con vientos de hasta 90 km/h desde este viernes

Meteorología advierte sobre lluvias intensas, ráfagas de hasta 90 km/h y caída puntual de granizos. Un nuevo sistema de tormentas está previsto para este viernes y sábado. En esta nota te dejamos la actualización de este nuevo boletín.