Crecida del Paraná corta caminos y deja aisladas a varias comunidades de Ñeembucú

La crecida del río Paraná mantiene en alerta a pobladores de varios distritos del departamento de Ñeembucú, donde distintos caminos de acceso a compañías rurales quedaron cortados por el avance de las aguas.

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Entre los tramos afectados se encuentra la principal vía de comunicación que conecta Cerrito, Laureles y Pilar, además del camino que une General Díaz con Paso de Patria.

Uno de los puntos más críticos se encuentra en Isla Sola, en el tramo comprendido entre Laureles y Cerrito, donde el avance del agua compromete la circulación vehicular. Otra zona preocupante es el sector conocido como puente Ytororó, entre General Díaz y Paso de Patria, donde las condiciones del camino dificultan el desplazamiento de los pobladores.

Ante el avance del agua, los vecinos trabajan contrarreloj colocando bolsas de arena en los sectores más comprometidos, con la intención de contener temporalmente las aguas y mantener habilitado el paso de vehículos.

La preocupación se centra en evitar el aislamiento de las comunidades y garantizar que sus habitantes puedan trasladarse para adquirir alimentos, mercaderías y otras provisiones, además de realizar recargas de saldo para sus teléfonos celulares.

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Los pobladores solicitan a las autoridades la provisión urgente de maquinarias para intervenir en los puntos críticos y buscar alternativas que permitan restablecer la circulación. La interrupción de los caminos dificulta el traslado de personas y el abastecimiento de las comunidades afectadas.

Los vecinos piden extremar las precauciones, especialmente ante la presencia de alimañas y víboras ponzoñosas que comienzan a aparecer en las zonas anegadas y en los alrededores de las viviendas.

Recomiendan evitar acercarse a estos animales y tener especial cuidado al caminar entre la vegetación, mover objetos o transitar por sectores cubiertos por el agua.

La situación se agravó tras las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas en el departamento. En algunos sectores se reportaron más de 120 milímetros de lluvia caída, lo que incrementó la preocupación de los productores agrícolas, ganaderos y hortigranjeros, cuyos establecimientos y actividades productivas están expuestos a las inundaciones.

En el distrito de Mayor Martínez, la compañía Itacorá permanece bajo agua, mientras que en General Díaz también se reportan dificultades por el avance del río Paraná sobre los caminos.

La situación en la zona ribereña de Ñeembucú continúa siendo preocupante debido a las lluvias y a las dificultades para mantener la conectividad terrestre.

Además de la asistencia con maquinarias, las familias afectadas necesitan alimentos, agua mineral, productos de higiene y otros artículos de primera necesidad.

Muchas personas no pueden salir de sus comunidades para abastecerse debido a los cortes de caminos, por lo que dependen de la llegada de ayuda para cubrir sus necesidades básicas.