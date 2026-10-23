Clima
23 de octubre de 2026 - 11:44

Ventarrones causaron estragos en distintos puntos de Itapúa

Paisaje rural inundado con hierba alta y un vehículo blanco en camino pavimentado, rodeado de postes de cerca y árboles.
Las tormentas afectan tendido eléctrico en Coronel Bogado, Itapúa.Gentileza

Un núcleo de tormentas azotó de manera intensa desde la noche del jueves y la madrugada del viernes a varios puntos de Itapúa. Los fuertes vientos causaron estragos, árboles caídos, viviendas destechadas y caída de postes de tendido eléctrico.

Por Sergio González
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Distritos del departamento de Itapúa sufrieron estragos debido a fuertes ventarrones durante el paso de un sistema de tormentas que azotó la región desde ayer jueves. Se reportaron casos de desprendimiento de techos, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico.

La zona más afectada fue la de las compañías Curuñai y San Estanislao, entre los distritos de Coronel Bogado y General Delgado, respectivamente. Parte del techo de la Comisaría 44ª de Curuñai se desprendió.

Según el reporte de la Oficina Regional en Itapúa de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), se contabilizaron 30 postes caídos, que están en proceso de reparación en esa zona. Esperan que, mientras avancen los trabajos, se pueda reponer el servicio de suministro de energía en esa zona.

Carretera mojada con un equipo agrícola volcado y ramas esparcidas en un entorno rural nocturno.
Postes caídos tras temporal en Itapúa.

Además, el jefe de la oficina regional, ingeniero Walter Van Dick, puntualizó que en la zona de Itapúa Poty se registró la caída de otros 11 postes. Otras cuadrillas están en la zona para lograr reponer el sistema.

Lea más: Sistema de tormentas ingresó a Itapúa con temporales de gran actividad eléctrica

Inestabilidad persiste

La red de Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) registró hoy viernes un acumulado máximo de precipitaciones en Capitán Miranda, con 22 mm.

Área rural con trozo de techo metálico en el suelo, cercas de madera y vegetación verde abundante.
La tormenta provocó daños significativos la Comisaría 44ª de Curuñai en Coronel Bogado, Itapúa.

Entre otros registros importantes están Encarnación, con 7,9 mm, y Trinidad, con 11 mm. En el boletín especial de la DMH, advierten de la posibilidad de tiempo severo en la región.

Del otro lado del río Paraná, en la provincia argentina de Misiones, se registraron importantes granizadas, en cantidades inéditas. No se descarta que el sistema de tormentas pueda ocasionar granizadas en esta región del país.

Poste de electricidad inclinado hacia un lado, rodeado de escombros en un paisaje rural con vegetación densa.
Un poste de electricidad se encuentra dañado tras las tormentas en Coronel Bogado, Itapúa.

El pronóstico extendido de la DMH prevé lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, por lo menos hasta el domingo, para la ciudad de Encarnación.