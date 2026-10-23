Ventarrones causaron estragos en distintos puntos de Itapúa

Distritos del departamento de Itapúa sufrieron estragos debido a fuertes ventarrones durante el paso de un sistema de tormentas que azotó la región desde ayer jueves. Se reportaron casos de desprendimiento de techos, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico.

La zona más afectada fue la de las compañías Curuñai y San Estanislao, entre los distritos de Coronel Bogado y General Delgado, respectivamente. Parte del techo de la Comisaría 44ª de Curuñai se desprendió.

Según el reporte de la Oficina Regional en Itapúa de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), se contabilizaron 30 postes caídos, que están en proceso de reparación en esa zona. Esperan que, mientras avancen los trabajos, se pueda reponer el servicio de suministro de energía en esa zona.

Además, el jefe de la oficina regional, ingeniero Walter Van Dick, puntualizó que en la zona de Itapúa Poty se registró la caída de otros 11 postes. Otras cuadrillas están en la zona para lograr reponer el sistema.

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Inestabilidad persiste

La red de Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) registró hoy viernes un acumulado máximo de precipitaciones en Capitán Miranda, con 22 mm.

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Entre otros registros importantes están Encarnación, con 7,9 mm, y Trinidad, con 11 mm. En el boletín especial de la DMH, advierten de la posibilidad de tiempo severo en la región.

Del otro lado del río Paraná, en la provincia argentina de Misiones, se registraron importantes granizadas, en cantidades inéditas. No se descarta que el sistema de tormentas pueda ocasionar granizadas en esta región del país.

El pronóstico extendido de la DMH prevé lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, por lo menos hasta el domingo, para la ciudad de Encarnación.