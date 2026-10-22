Sistema de tormentas ingresó a Itapúa con temporales de gran actividad eléctrica

Desde la noche de este miércoles se mantienen constantes las precipitaciones en gran parte del departamento de Itapúa. Durante la madrugada, las tormentas se presentaron con gran actividad eléctrica en el Área Metropolitana de Encarnación.

En la ciudad de Encarnación, el acumulado de lluvias alcanza los 69 mm en la costanera desde ayer, según el Centro de Monitoreo Meteorológico de la Municipalidad. La red de Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) registra 40 mm en Hohenau, 38,8 mm en Capitán Miranda y 37 mm en Capitán Meza.

La DMH mantiene vigente la alerta para el sur, centro y este de la Región Oriental. La institución advierte que se desarrollan núcleos de tormentas sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual.

Entretanto, un boletín especial advierte que se estiman acumulados importantes de hasta 90 mm y puntualmente superiores en algunas zonas, ráfagas de viento en torno a los 90 km/h y, en forma puntual, alta frecuencia de descargas eléctricas y una alta probabilidad de caída de granizos, sobre todo dentro del área naranja. La inestabilidad se puede extender hasta el fin de semana.

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Primeros estragos

En la ciudad de Encarnación se reportó la caída de un árbol sobre las calles Acosta Ñu y San José, que provocó el corte de la calle durante la noche de este miércoles.

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Además, en Capitán Miranda, el Puente de la Amistad, en Calle A10, está a punto de ser sobrepasado por el arroyo. Las aguas ya desbordaron sobre los caminos vecinales. El arroyo es afluente del Ytororô, que termina en la ruta PY06.

Con el aumento del nivel de los arroyos Ytororô y Porâ, se corre el riesgo de que se corte la ruta PY06 en el sector del acceso al Hospital General de Itapúa.