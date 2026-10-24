Actualizan alerta de tormentas para nueve departamentos del país para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según la última alerta actualizada a las 15:12 por la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que las celdas de tormentas de variada intensidad se desarrollan sobre la zona de cobertura.

Considerando estas condiciones, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de hoy.

La zona de cobertura es la región oriental, según detallan en el aviso recientemente publicado.

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¿Dónde va a llover?

Los departamentos afectados por la lluvia y tormentas son los siguientes: