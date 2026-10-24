Alerta meteorológica: tormentas severas y granizadas en 10 departamentos para esta noche

Según el informe, un sistema de celdas de tormentas de variada intensidad comenzó a desarrollarse en la noche de este sábado 24 de octubre, amenazando con generar fenómenos de tiempo severo en gran parte del territorio nacional.

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De acuerdo con el boletín especial emitido a las 20:11 horas por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), se prevén lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de considerable intensidad y la probabilidad puntual de caída de granizos durante el transcurso de la noche.

Departamentos bajo alerta

El mapa de cobertura abarca el centro, norte y este de la Región Oriental, junto con el este y sur de la Región Occidental (Chaco).

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Los departamentos que se encuentran en la zona de impacto directo son: Concepción, San Pedro (sur y noreste), Cordillera, Guairá (este), Caaguazú, Caazapá (noreste), Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes (sur), Alto Paraguay (sureste).

Las autoridades aconsejan a la población de las zonas afectadas tomar precauciones ante el riesgo de raudales, fuertes vientos e interrupciones temporales en los servicios básicos durante las próximas horas.