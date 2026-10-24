Clima
24 de octubre de 2026 - 17:41

Lo peor de la tormenta ya pasó para Asunción, anuncian desde Meteorología: esta es la situación actual

Hombre en abrigo negro y gorro, cruzando la calle hacia un coche blanco bajo la lluvia nocturna.
Un hombre cruza la calle hacia un coche blanco en medio de una lluvia fuerte en Asunción. Foto de archivo. Imagen ilustrativa.Fernando Romero

El director de Meteorología, Eduardo Mingo, afirmó que lo peor de la tormenta ya pasó en la zona de la capital y alrededores. Las precipitaciones continuarán, pero más leves en el resto del territorio nacional.

Por ABC Color
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Asunción, Central y las zonas de los alrededores fueron afectadas por tormentas durante la siesta y tarde de hoy, pero para esta hora las condiciones de tiempo severo ya se atenuaron.

Esto se debe a que las tormentas descargaron toda su energía en el sur y ahora este del país, más aún sobre Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, según detalló Eduardo Mingo, director de Meteorología en conversación con nuestra redacción.

La cuenca del Paraná sigue siendo la más afectada”, precisó con respecto a las zonas del país donde el fenómeno tuvo más fuerza.

Agregó que para Asunción y alrededores solo se prevén aguaceros, viento sur y menos calor a partir de ahora.

Lea más: Meteorología alerta sobre tormentas eléctricas y granizo en tres departamentos

Alerta vigente

A las 16:28 la Dirección de Meteorología actualizó su alerta de tormentas para ocho departamentos del país.

Detalla que el fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos.

Esto se debe a que las celdas de tormentas de variada intensidad se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de hoy.

La zona de cobertura de las lluvias es la Región Oriental.

Los departamentos afectados son los siguientes:

  • Concepción (sur y centro).
  • San Pedro (noreste).
  • Guairá.
  • Caaguazú (centro y sur).
  • Caazapá (centro y este).
  • Alto Paraná.
  • Amambay (norte y este).
  • Canindeyú.