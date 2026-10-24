Lo peor de la tormenta ya pasó para Asunción, anuncian desde Meteorología: esta es la situación actual

Asunción, Central y las zonas de los alrededores fueron afectadas por tormentas durante la siesta y tarde de hoy, pero para esta hora las condiciones de tiempo severo ya se atenuaron.

Esto se debe a que las tormentas descargaron toda su energía en el sur y ahora este del país, más aún sobre Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, según detalló Eduardo Mingo, director de Meteorología en conversación con nuestra redacción.

“La cuenca del Paraná sigue siendo la más afectada”, precisó con respecto a las zonas del país donde el fenómeno tuvo más fuerza.

Agregó que para Asunción y alrededores solo se prevén aguaceros, viento sur y menos calor a partir de ahora.

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Alerta vigente

A las 16:28 la Dirección de Meteorología actualizó su alerta de tormentas para ocho departamentos del país.

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Detalla que el fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos.

Esto se debe a que las celdas de tormentas de variada intensidad se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de hoy.

La zona de cobertura de las lluvias es la Región Oriental.

Los departamentos afectados son los siguientes: