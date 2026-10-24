Piden declaración de emergencia departamental en San Pedro

La presentación del documento se realizó ante la Junta Departamental de la Gobernación de San Pedro a través de una de las representantes del legislativo, Sonia Medina (PLRA), respaldada por otros concejales.

Conforme a lo manifestado por Medina, el proyecto de declaración de Emergencia Departamental tiene el objetivo de solicitar ayuda a las instancias correspondientes para las familias afectadas por la crecida de los ríos y cuencas hídricas, así como los daños ocasionados por los temporales que azotaron a los diferentes distritos del departamento de San Pedro.

Aseveró que, debido a esta situación, numerosas familias están necesitando ayuda, principalmente aquellas que quedaron sin sus hogares y medios de subsistencia.

Presencia del Gobierno nacional

La concejala Medina agregó que, ante esta realidad, urge la presencia y el compromiso del Gobierno nacional y departamental, y la articulación con los gobiernos municipales, a fin de coordinar acciones inmediatas para brindar una asistencia sostenible a todas las familias afectadas hasta que se normalice el comportamiento climático.

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“Desde nuestro compromiso con la ciudadanía, solicitamos una respuesta urgente y efectiva para que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan, atendiendo a que la emergencia requiere unidad, solidaridad y acciones concretas para los afectados”, enfatizó la concejala Sonia Medina.

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Sin ingresos económicos

Un poblador de la colonia La Niña (distrito de Choré), Roberto Estigarribia, señaló que sería oportuna la declaración de la emergencia departamental por parte de la Gobernación de San Pedro, teniendo en cuenta que en estos momentos hay varias comunidades que se quedaron sin ingresos económicos.

Aseveró que entre ellas está la colonia La Niña, donde el principal rubro es la elaboración de ladrillos, cuyas olerías se encuentran inundadas por el desborde del río Jejuí, dejando a los lugareños sin el sustento diario de la familia.