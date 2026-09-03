En San Pedro conforman equipo de trabajo para enfrentar posibles efectos del fenómeno El Niño

En San Pedro se conformó el consejo departamental, con el objetivo de fortalecer la preparación y coordinación ante eventuales situaciones de emergencia, especialmente las relacionadas con el fenómeno El Niño.

La actividad se desarrolló en el salón auditorio Pa’i Valé de la Gobernación de San Pedro, donde se llevó a cabo una conferencia sobre las perspectivas climáticas y los posibles escenarios asociados al fenómeno El Niño 2026-2027.

El ingeniero Edgar Mayeregger, conocido profesional del área de climatología, estuvo a cargo de la disertación, brindando información y recomendaciones sobre las características del fenómeno y sus posibles efectos. Participaron estudiantes, productores, técnicos, bomberos, agentes de la Policía Nacional y pobladores de comunidades ribereñas.

La conferencia fue organizada conjuntamente por la ARP Regional San Pedro, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Gobernación de San Pedro y el Club de Leones de San Pedro. Los organizadores destacaron la importancia de generar espacios de información y preparación para los diferentes sectores que podrían verse afectados.

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<b>Conforman Consejo Departamental</b>

Tras la charla se procedió a la conformación del Consejo Departamental de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres, que estará presidido por el Gobierno Departamental y reunirá a representantes de diferentes sectores e instituciones de San Pedro.

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El objetivo principal es establecer un espacio permanente de coordinación y articulación interinstitucional, orientado a fortalecer las capacidades del departamento en materia de prevención, preparación, respuesta y recuperación ante situaciones de emergencia y desastres.

El trabajo tendrá especial atención en los posibles efectos asociados al fenómeno El Niño, considerando la presencia en San Pedro de numerosos ríos, arroyos, humedales y comunidades ribereñas, además de sectores productivos que podrían verse afectados por eventuales excesos de lluvias.

El nuevo consejo buscará articular acciones entre la Gobernación, las municipalidades, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y otras instituciones públicas y organismos vinculados a la gestión de riesgos.

La intención es establecer mecanismos de coordinación que permitan una respuesta rápida y eficiente ante eventuales emergencias, evitando que las instituciones actúen de manera aislada y fortaleciendo la capacidad de prevención en todo el departamento.

Con la participación de representantes de distintos sectores de la sociedad, San Pedro comienza a organizarse de cara a los posibles escenarios climáticos asociados al fenómeno El Niño, buscando anticiparse a los riesgos y contar con una estructura de trabajo que permita responder ante eventuales inundaciones, lluvias intensas u otras situaciones de emergencia.