Alerta Meteorológica: tormentas severas y caída de granizos para varias regiones del país

De acuerdo con el reporte oficial emitido a las 23:43 del sábado 24 de octubre, el fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos en áreas puntuales.

Lea más: Alerta meteorológica: tormentas severas y granizadas en 10 departamentos para esta noche

El desarrollo de celdas de tormentas de variada intensidad, afectarán a gran parte del territorio nacional.

Zonas y departamentos bajo alerta

El pronóstico abarca sectores específicos de ambas regiones del país:

En la Región Oriental, su impacto afectará directamente a los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, el norte de Concepción y el centro-norte de Amambay.

Lea más: Lo peor de la tormenta ya pasó para Asunción, anuncian desde Meteorología: esta es la situación actual

Mientras tanto, en la Región Occidental, se tiene previsto que recaiga sobre en el norte de Presidente Hayes, el oeste y norte de Boquerón, y el sur y noroeste de Alto Paraguay.