Clima
25 de octubre de 2026 - 01:31

Alerta Meteorológica: tormentas severas y caída de granizos para varias regiones del país

Paisaje natural con cielo gris oscuro y rayo, camino de tierra y colinas verdes al fondo.
A partir de mañana incrementarán las probabilidades de lluvias y tormentas fuertes. Foto: archivo.

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió en las últimas horas del sábado un aviso especial advirtiendo sobre un sistema frontal trae consigo un alto riesgo de fenómenos de tiempo severo durante las primeras horas de la madrugada de este domingo 25 de octubre. En esta nota, más detalles.

Por ABC Color
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De acuerdo con el reporte oficial emitido a las 23:43 del sábado 24 de octubre, el fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos en áreas puntuales.

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El desarrollo de celdas de tormentas de variada intensidad, afectarán a gran parte del territorio nacional.

Zonas y departamentos bajo alerta

El pronóstico abarca sectores específicos de ambas regiones del país:

En la Región Oriental, su impacto afectará directamente a los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, el norte de Concepción y el centro-norte de Amambay.

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Mientras tanto, en la Región Occidental, se tiene previsto que recaiga sobre en el norte de Presidente Hayes, el oeste y norte de Boquerón, y el sur y noroeste de Alto Paraguay.