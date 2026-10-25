Anuncian domingo cálido con lluvias dispersas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) prevé un día fresco en gran parte del territorio nacional, con cielo mayormente nublado y vientos moderados del sur con temperaturas de entre 17 y 22 °C, además de lluvias dispersas que irían cesando durante el transcurso de las horas.

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Según el meteorólogo de turno, Juan Gamarra, señala que que durante la mañana el ambiente irá de fresco a cálido, con una mejoría gradual de las condiciones climáticas. Las precipitaciones podrían afectar principalmente al centro y este de la región Oriental, mientras que en el norte de ambas regiones persistiría la posibilidad de tormentas.

Para la tarde de este domingo se esperan temperaturas de entre 22 y 24 °C, con un ambiente cálido, cielo nublado a parcialmente nublado y vientos moderados del sur. Por la noche, las condiciones volverán a ser frescas, con temperaturas de entre 16 y 20 °C y cielo parcialmente nublado.

Disminuye la probabilidad de lluvias y se prevé descenso de temperatura a partir de lunes

Para mañana, lunes 26, se espera una disminución gradual de la probabilidad de lluvias a nivel nacional. Los vientos continuarán soplando desde el sector sur, con intensidad moderada, mientras persistirán las condiciones frescas durante las primeras horas del día.

De acuerdo con la previsión meteorológica, los amaneceres frescos se mantendrán durante gran parte de la semana, con temperaturas mínimas que oscilarían entre 12 y 18 °C.

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De esta manera, se esperan mañanas frescas en distintos puntos del país, por lo que se recomienda tener en cuenta las bajas temperaturas durante las primeras horas del día.