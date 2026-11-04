Concepción: unas 70 familias afectadas en tres distritos tras la última tormenta

La última tormenta que azotó el departamento de Concepción fue en la tarde del lunes último. En la capital departamental no se informó de daños causados por este fenómeno climático.

Fuertes vientos, descargas eléctricas y lluvias se habían registrado en esta parte del país. Los primeros reportes indicaban que en el distrito de Paso Horqueta habían caído árboles, columnas y cables de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

También se informó que en esa zona el ventarrón provocó la caída de un tinglado.

Lea más: Video: tormenta deja varios daños en Paso Horqueta

La tormenta también dejó secuelas negativas en el distrito de Yby Yaú, distante a 109 kilómetros al este de la capital departamental.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según los datos que maneja la Secretaría de Reducción de Riesgos de la Gobernación de Concepción, en Yby Yaú fueron afectadas 50 familias. En tanto, en el distrito de Azote’y, la tormenta destechó 15 viviendas.

En el distrito de Loreto se reportó una familia afectada.

Los datos indican que en el departamento de Concepción alrededor de 70 familias son las que quedaron afectadas.

La SEN debe evaluar los daños

Se aguarda la presencia de funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para la evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Posteriormente, se realizarán las asistencias.