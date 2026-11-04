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Clima
04 de noviembre de 2026 - 18:38

Concepción: unas 70 familias afectadas en tres distritos tras la última tormenta

Terreno inundado con ramas caídas y láminas de metal dispersas, en un ambiente desordenado debido a las lluvias.
El lunes último, el fenómeno climático dejó varias casas destechadas en cuatro distritos del departamento de Concepción.Gentileza

En la tarde del lunes 2 de noviembre, fuertes vientos se registraron en varios puntos del primer departamento. Conozca los distritos donde el temporal dejó daños.

Por Aldo Rojas
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La última tormenta que azotó el departamento de Concepción fue en la tarde del lunes último. En la capital departamental no se informó de daños causados por este fenómeno climático.

Fuertes vientos, descargas eléctricas y lluvias se habían registrado en esta parte del país. Los primeros reportes indicaban que en el distrito de Paso Horqueta habían caído árboles, columnas y cables de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

También se informó que en esa zona el ventarrón provocó la caída de un tinglado.

Lea más: Video: tormenta deja varios daños en Paso Horqueta

La tormenta también dejó secuelas negativas en el distrito de Yby Yaú, distante a 109 kilómetros al este de la capital departamental.

Según los datos que maneja la Secretaría de Reducción de Riesgos de la Gobernación de Concepción, en Yby Yaú fueron afectadas 50 familias. En tanto, en el distrito de Azote’y, la tormenta destechó 15 viviendas.

En el distrito de Loreto se reportó una familia afectada.

Los datos indican que en el departamento de Concepción alrededor de 70 familias son las que quedaron afectadas.

Estructuras dañadas en Concepción, con techos colapsados y láminas metálicas esparcidas en un ambiente natural y arbolado.
Los fuertes vientos causaron daños significativos en casas del departamento de Concepción.

La SEN debe evaluar los daños

Se aguarda la presencia de funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para la evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Posteriormente, se realizarán las asistencias.

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