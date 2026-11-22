Según un nuevo aviso publicado por la DMH este domingo, los fenómenos esperados para hoy son lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Al respecto aseguran que celdas de tormentas afectan al país y por esto no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de hoy, domingo 22 de noviembre.

La zona de cobertura corresponde al norte de la Región Oriental y sur del Chaco.

Departamentos afectados

Sureste de Concepción Noreste, sur y este de San Pedro Amambay Canindeyú Sur de Presidente Hayes

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