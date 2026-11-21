Mediante un comunicado publicado en sus cuentas oficiales de redes sociales, la intendenta de Asunción, Soledad Núñez, reafirmó que sigue firme el proceso de eliminación de la PMT.

“Sigue firme el proceso de eliminacion de la Policía Municipal de Tránsito y su reemplazo por una Policia de Seguridad Vial. En ningún momento se frenó el proceso. El nuevo Director explicó que los agentes van a estar ordenando el tránsito para agilizarlo y para prevenir accidentes, como parte del proceso de creación de la nueva Policía de Seguridad Vial. No sé en qué momento se mal interpretó sus declaraciones”, escribió.

Armindo Riquelme, recientemente nombrado como director de Tránsito de la Municipalidad de Asunción, dio declaraciones esta semana en las que habló sobre la campaña de seguridad vial que iniciaron desde la institución.

En la misma dijo que se enfatizará en el uso de casco, respetar la franja peatonal, no cruzar cuando la luz roja está encendida y respetar las señales de tránsito. En declaraciones a medios de comunicación dijo que identificaron que la mayoría de los accidentes de tránsito ocurren porque no se respetan la ley de Regulación de Tránsito.

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También emitieron comunicado desde la Municipalidad

Soledad Núñez agregó que mientras se realiza el proceso de eliminar la PMT, se implementa la tecnología en las calles, ya que es necesario poner orden el tránsito, porque sino los conductores estacionan donde quiere e infringe normas que ponen en peligro la vida de la gente.

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Insistitó en que si algún agente pide coimas o extorsiona, se debe denunciar en el canal de denuncias anticorrupción en la web de la Municipalidad. “Ninguno de ellos está habilitado para hacer cobros en la calle”, sentenció.

Tras el comunicado de la intendenta, desde la Municipalidad también expidieron un comunicado institucional en el mismo sentido, en el que aclaran que es indispensable mantener la presencia de agentes en las calles para ordenar y agilizar la circulación, evitar el caos vehicular y contribuir a la prevención de accidentes, especialmente ante la proximidad de las fiestas de fin de año, cuando aumenta el movimiento de vehículos y personas en la capital.

“La nueva administración impulsa una profunda transformación en el modelo de gestión del tránsito, que contempla la incorporación de tecnología, nuevos mecanismos de control y una nueva orientación institucional orientada a la educación vial y no a la recaudación en sí misma”, precisan.

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Enfatizan en el respeto a las normas de tránsito

Explican que se avanzará además, paulatinamente, hacia la implementación de un espacio de formación permanente para los agentes.

Señalan que Armindo Riquelme tendrá a su cargo el proceso de transformación y transición hacia la Policía de Seguridad Vial.

Enfatizan en que el respeto a las normas de tránsito es una obligación de todos, por lo que cruzar semáforos en rojo, estacionar en lugares prohibidos, incumplir las disposiciones de seguridad para motociclistas y otras conductas irresponsables no solo afectan la circulación, sino que también ponen en riesgo la vida de las personas.

“La participación ciudadana es fundamental para identificar y combatir las prácticas que durante años deterioraron la confianza en las instituciones municipales. La eliminación de la actual PMT y su reemplazo por una Policía de Seguridad Vial es un compromiso firme de la administración de la intendenta Soledad Núñez. El cambio ya está en proceso y su objetivo es claro: una Asunción con un tránsito más ordenado, calles más seguras y funcionarios al servicio de la ciudadanía”, concluye el documento.